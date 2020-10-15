Açık bankacılıkta bir ilk daha: TekPOS

Müşterilerin kendilerine ait bankacılık verilerini kendi talebiyle ister farklı bankalarla isterlerse de kullandıkları farklı yazılımlarla paylaşılmasına ve de bankacılık işlemlerini banka kanalı dışında kanallardan da yapabilmelerine olanak sağlayacak açık bankacılık uzun zamandır dünyanın gündeminde ve yurt dışında da çok sayıda örneği bulunuyor Ticari müşterilerin İşCep Ticari ve Ticari İnternet Şube üzerinden ulaşabildikleri ve diğer bankalardaki hesap bilgilerini ve hareketlerini tek erkandan görüntüleyebilmelerini sağlayan TekCep'e şimdi de TekPOS özelliğini ekleyen İş Bankası, müşterilerinin hayatını kolaylaştırmaya devam ediyor. TekPOS ile tüzel kişi firmalar, farklı bankalara ait POS hareketlerini İşCep Ticari ve Ticari İnternet Şube üzerinden takip etme imkânı buluyor. TekPOS hizmeti sayesinde, tek tek bankaların dijital kanallarına girmeye veya e-postaları sürekli kontrol etmeye gerek kalmadan, tek bir ekrandan diğer bankalardaki POS hareketleri görüntülenebiliyor. Firmalar, farklı banka POS'larından geçen hareketlerini; işlem tutarı, bekleyen bakiye ve hesaba geçeceği tarih gibi detaylar ile birlikte günlük olarak takip edebiliyorlar. Softtech'in teknolojik gücü ile İş Bankası'nın geniş müşteri ağı ve yenilikçi yaklaşımının birleşiminin ürünü olan, açık bankacılık alanında önemli bir adım olarak ortaya çıkan ve farklı bankalardaki hesap hareketlerinin bütünleşik halde sunulduğu TekCep'e eklenen TekPOS özelliği ile ticari müşteriler POS hareketleri için de bu rahatlığa kavuşuyor. Üstelik TekCep'in bu hizmetleri 2020 yılı boyunca ücretsiz olarak sunulacak.TÜRKİYE İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Şahismail Şimşek, "ticari hayatı dijitalleştiren banka" olma vizyonu ile hareket ederek müşterilerinin dijitalleşme süreçlerine destek olacak fikirleri hayata geçirdiklerini belitti. Şimşek, "İş Bankası olarak, kurulduğumuz günden bu yana hep daha iyisi için çalışıyor, en yeni bankacılık uygulamalarını müşterilerimizin hizmetine sunuyoruz. İştirakimiz Softtech A.Ş.'nin teknolojik gücü ve Bankamızın yenilikçi yaklaşımı ile müşterilerimizin hayatını kolaylaştırmak adına 2019 yılı Ekim ayında TekCep'i hayata geçirdik. Açık bankacılık alanında Türkiye'de bir ilk olan TekCep ile tüzel müşterilerimiz diğer bankalardaki hesaplarına ait bakiye bilgisi ve hareketlerini İşCep Ticari ve Ticari İnternet Şubemizde tek ekran üzerinden takip edebilme imkânına kavuştu. Şimdi ise TekCep'e TekPOS özelliğini ekledik. TekPOS ile ticari müşterilerimize hem zaman tasarrufu hem de bankacılık işlemlerini yönetmelerinde kolaylık sağlıyoruz. Türkiye'de bankacılık sektöründe bir ilk olma niteliği taşıyan ve 2020 yılı boyunca ücretsiz kullanılabilecek olan TekPOS, İşCep Ticari veya Ticari İnternet Şubemiz üzerinden kullanılabiliyor" dedi.