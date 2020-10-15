Akbank ekonomiye 700 milyon dolarlık kaynak sağladı

AKBANK, yenilediği sendikasyon kredisi ile Türkiye ekonomisine yaklaşık 700 milyon dolar destek sağladı. 1 yıl vadeli sendikasyon kredisinin maliyeti Libor+yüzde 2.50 ve Euribor+ yüzde 2.25 olarak gerçekleşti. Bankanın işlemine 19 ülkeden 34 banka katıldı. Akbank Genel Müdürü Hakan Binbaşgil, "Böylesi zorlu bir ortamda bankamız bir kez daha sendikasyonunu başarıyla yeniledi. Gerçekleştirdiğimiz bu işlem, Türk bankacılık sektörünün yılın 2. yarısındaki sendikasyonları için referans oluşturacaktır" dedi.