Apple iPhone 12 4 modelle geliyor

İlk olarak 2007'de satışa sunulan Apple iPhone, 13 yıl sonra 4 farklı modelle yenilen sahneye çıktı. Merakla beklenen iPhone 12'yi tanıttı. Tanıtım toplantısında 6.1 inç ekrana sahip iPhone 12'nin 799 dolar, iPhone 12 Pro'nun ise 999 dolardan başlayan etiket fiyatlarıyla satılacağı açıklandı. Yeni telefonlar, 16 Ekim'de ön satışa sunuluyor. 5.4 inç ekranıyla dikkat çeken iPhone12 Mini 699 dolar, 6.7 inç dev ekrana sahip iPhone12 Pro Max ise 1.099 dolardan başlayan fiyatlarla 6 Kasım'da yurtdışında ön satışa sunulacak. Tüm ürünler ön siparişten 1 hafta sonra mağazalarda satılacak.5G şebekeyi destekleyen iPhone 12 modelleri yüksek hıza ihtiyaç duyan oyunlar için ideal bir platform iddiasını taşıyor. Tanıtım toplantısında yüksek internet hızı ve performans ihtiyacı olan Leage Of Legends (LOL) oyununun iPhone 12'deki performansı izleyicilere gösterildi. iPhone, 5G ile daha hızlı indirme ve yükleme, daha kaliteli online video izleme, daha akıcı bir oyun deneyimi sunuyor. iPad Air'da kullanılan 5 nanometre boyutundaki A14 Bionic işlemci, bu kez iPhone 12'nin tüm 4 modelinde de kullanılıyor. 5.4 inç ekranlı iPhone Mini, 5 nanometrelik A14 igüçlü işlemci sayesinde ince ve küçük tasarıma sahip oluyor. Güçlü işlemci tüm seride oyun deneyimini büyük ölçüde değiştiriyor.AKILLI telefon alıp koruyucu filtre ve kılıf kullanmayan yok. Şimdi bu kullanımı değiştirecek bir özellik de geldi. Yeni telefonlarda seramik yüzey kaplaması var. Apple'ın seramik koruyucu yüzeyi tüm iPhone 12 modellerinde kullanılıyor. Apple, nano ölçekli seramik kristallerin kullanıldığı yüzeylerin eskisine göre 4 kat daha dayanıklı olduğunu iddia ediyor. Yeni telefonlar ile 30 dakikaya kadar 6 metre derine dalmak mümkün.ÖZELLIKLE iPhone12 Pro serisine profesyonel fotoğraflar için Apple Pro Raw özelliği, videolar için 10 Bit Dolby Vision HDR Video desteği de konulmuş. Ayrıca LiDAR tarayıcı düşük ışıkta başarıyı artırmak için kullanılıyor. iPhone 12 Pro'da, fotoğraf ve video çekimlerinde yüzde 27 daha iyi bir loş ışık performansı için, bugüne kadarki en hızlı diyafram değeri ve yedi bileşenli lense sahip geniş kamera var. iPhone 12 Pro Max, pro yüzde 47 daha büyük bir sensörle, loş ışıkta yüzde 87'ye varan dev bir iyileşme sağlıyor. Ayrıca, büyük bir ultra geniş kamerası ve yakın çekimler ve daha dar kesitler için büyük bir esneklik sağlayan 65 mm odak uzunluğuna sahip Telefoto kamerası da bulunuyor.