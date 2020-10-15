Kentten köye göç şartlı tarım projesi başladı

MÜSİAD, kırsal kalkınma projesi olan Akıllı Tarım Kent Projesi'ni hayata geçiriyor. 40 yaş altı köye göç etmeyi kabul eden ve projesi kabul edilen üreticiler inşa edilecek özel köylerde tarımsal üretim yapacak. 15 ilde, 40 bin dekar alanda kurulacak yeni kırsal kentlerde 500 aile yaşayacak ve 3 bin kişi istihdam edecek.Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, video konferans yöntemiyle, projenin açılışına katıldı. Pakdemirli, Türkiye'nin pandemi döneminde gıda sıkıntısı çekmeyen ender ülkelerden olduğunu belirterek, "Tarım net ihracat yapan sektörlerden. Bu yıl şu ana kadar yapılan ihracat 18 milyar dolar. Bu amaçla devlet sektörü destekliyor. 11 bin 500 şirkete 3.1 milyar lira hibe kredisi verildi. Sera tarımı 72 ile ulaştı. Üretimi artıran her projeyi destekliyoruz. MÜSİAD'ın bu projesinin de sonuna kadar arkasındayız" dedi. MÜSİAD Başkanı Abdurrahman Kaan ise "40 yaş altı projesi olanları bekliyoruz. Marmara, Karadeniz, Doğu, Güney ve İç Anadolu bölgeleri ilk yerler olacak. Sonrasında Türkiye geneline yaygınlaştıracağız" diye konuştu. Projenin detayları hakkında konuşan MÜSİAD Kırsal Kalkınma Komitesi Başkanı Abdullah Eriş ise Akıllı Tarım Kentler Projesi'yle ilgili bilgi verdi. Kurulacak ekosistemde KOBİ ölçeğinde 250 işletme kurulması hedefleniyor. Şehirlerde aranan yüksek refah yanında kaliteli ve doğal yaşamı bir arada sunmak için müstakil ve bahçeli konutlar, eğitim kurumları, kafe ve lokantalar, AVM, spor salonu sinema ve tiyatroların da kırsalda kurulması amaçlanıyor.TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli Türkiye'nin ilk elektrikli traktörünün, seri üretime hazır hale geldiğini belirterek, "45-55 dakika arası yüzde 100 şarj olup, 105 beygir gücü ile dizel traktöre göre 8 kat daha az yakıt tüketiyor" dedi.