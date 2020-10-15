Son dakika altın fiyatları 16 Ekim 2020 canlı ve güncel gelişmeler: 22 Ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

Son dakika altın fiyatları canlı ve güncel rakamlar… Yatırımcıların özellikle yakından takip ettiği sarı metalde hareketlilik sürerken büyük ve küçük yatırımcı gözetmeksizin fiyatlardaki bu hareketlilik gün içerisinde araştırılıyor. Geçtiğimiz Ağustos ayında rekor seviyeye ulaşan altının ilerleyen günlerdeki seyri vatandaşların merak konusu olurken uzmanlara göre yükselme hali bir süre daha devam edecek. Peki, 22 Ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte son dakika haberinin detayları ve canlı – güncel rakamlar…

22 AYAR BİLEZİK, TAM, YARIM, ÇEYREK VE GRAM ALTIN FİYATLARI NE KADAR? ALTIN FİYATLARI DÜŞECEK Mİ, YÜKSELECEK Mİ?

Aylardır süren hareketlilik süreci bilindiği üzere Ağustos ayında zirve seviyelere ulaşan yatırım aracının gram fiyatı bugüne ise 487 TL bandında kaydedildi. Büyük ve küçük ölçekli yatırımcı gözetmeksizin altının alış ve satışına dair canlı ve güncel rakamları yakından takip etmek istiyor. Bu kapsamda 22 Ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları araştırma konusu haline geliyor…