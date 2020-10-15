SON DAKİKA: Canlı altın fiyatları bugün hareketlendi! 15 Ekim güncel 22 ayar bilezik, çeyrek, yarım, tam, cumhuriyet ve gram altın fiyatları ne kadar oldu?

15 Ekim 2020 güncel ve canlı altın fiyatları, piyasaların dördüncü işlem günü tamamlanırken de son dakika hareketliliği içerisinde bulunuyor. Gram altının fiyatı bugün 484 TL seviyesinden işlem görüyor. Bilindiği üzere, yeni tip Kovid-19 salgını nedeni ile ile altın fiyatları son yılların en yüksek rakamlarını görmüştü. Özellikle son üç ve dört aydır yüksek olan gram ve çeyrek altın fiyatı, geçtiğimiz aylar içerisinde rekor tazelemişti. Fiyatlar anlık olarak değişiklik gösterdiği için canlı rakamları aşağıdaki sayfamızdan inceleyebilirsiniz.

GRAM ALTININ FİYATI BUGÜN NE KADAR?

Hâl böyle olunca da, 'Çeyrek, ata ve gram altın fiyatı bugün ne kadar oldu?' sorusunun cevabı canlı olarak takip ediliyor. Öyle ki, uzman yorumları ile beraber alış satış fiyatlarının Ekim ayının sonlarına doğru kaç TL'den işlem göreceği yatırımcılar ve almayı düşünenler için önemli bir konu olarak öne çıkıyor.

GRAM, YARIM, ATA VE ÇEYREK ALTIN FİYATI BUGÜN NE KADAR, KAÇ PARA?

Haberimizden, 15 Ekim 2020 Perşembe gününe ilişkin güncel, canlı ve son dakika altın fiyatları bilgisini edinebilir, A Para sayfasından alış satış detayı ile güncel takip işleminizi yapabilirsiniz.