Son dakika haberi | On binlerce kişiyi dolandırmıştı! İstanbul Bilişim ile ilgili karar çıktı

Türkiye'de teknoloji perakendesi alanında 2002 yılından bu yana faaliyet gösteren online alışveriş sitesi İstanbul Bilişim'den alışveriş yapan yüzlerce tüketici dolandırıldığını ifade ederek savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu. Yaklaşık 15 bin kişinin mağdur edildiği düşünülen alışveriş sitesinin sorumluları hakkında savcılık tarafından soruşturma başlatmıştı. Gelen son dakika haberine göre; İstanbul 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, İstanbul Bilişim'in (Retro Bilişim) konkordato talebini reddetti ve şirketin iflasına karar verdi.

ON BİNLERCE VATANDAŞ MAĞDUR OLMUŞTU!

Tüketicilerin yaşadıkları mağduriyetleri paylaştıkları "Şikâyet Var" platformu üzerindeki şirketle ilgili şikâyetlerin sayısı 15 bini aşmış durumdaydı. Parası ödenen ürünlerin teslimatında Kasım 2019'dan bu yana yaşanan gecikmelerin yanı sıra ne zaman kargoya verileceği konusunda resmi bir bilgiye bile ulaşmakta güçlük çeken tüketicilerin, konuyla ilgili olarak ulaşmaya çalıştıkları İstanbul Bilişim'in telefon numaraları ve sosyal medya hesapları gibi iletişim kanallarından da sonuç alamadığı belirlenmişti.

İstanbul Bilişim geçen yıl el değiştirdi. Kayıtlara göre şirketin yeni sahibi Nurettin Yavuz. Diyarbakır'da yaşayan 31 yaşındaki Yavuz adına, 114 ayrı dolandırıcılık kaydı bulunuyor. Kayıtlara göre, Yavuz adına hangi bir ev veya gayrimenkul bulunmuyor.

MAHKEME İKİ KEZ SİTESİNİ KAPATTI

Şirketin konkordato davası devam ederken, mağdurlar da birçok yere şikâyetlerini bildiriyordu.Yapılan şikâyetlerin bir kısmı ise şirketin web sitesinin kapatılmasına yönelik oldu. Talebi değerlendiren sulh ceza hakimlikleri şirketin sitesini, 'koruma tedbiri gereği' erişime kapattı. Şirket sahipleri bu kez istanbulbilisim.net isimli adres üzerinden satış yaptı. Yapılan şikâyet üzerine bu site de kapatıldı. Son olarak açılan istanbul-bilisim.com için de 3 gün önce erişim engeli talep edildi. Yapılan başvurunun sonucu bekleniyor.