Son dakika haberi: Halkbank’tan esnaf destek kredisi müjdesi! Halkbank düşük faizli esnaf destek kredisi başvurusu nasıl yapılır?

Halkbank esnaflar için 225 bin lira limite kadar kredi kullanacak olanlara çok uygun faizle kredi imkânı sunuyor. Faizlerin 0.37'ye kadar düştüğü kredi paketi 60 ay vadeli olarak kullanılabilecek. Kredi paketinden faydalanmak isteyen vatandaşlar ise detayları merak ediyor. Peki, Halkbank düşük faizli esnaf destek kredisi başvurusu nasıl yapılır? İşte Halkbank'ın 0.37 faizli 60 ay vadeli kredi paketi ile ilgili detaylar
Kamu bankası Halkbank kredi faizlerini dip seviyelerde tutarak esnafın yanında olmaya devam ediyor. Esnaflara özel olarak verilen krediler ile esnaflar yatırımlarını artırarak daha güçlü konuma ulaşıyorlar.
Halkbank'ın esnaf ve sanatkarlara özel olarak verdiği krediler kapsamında 3 ve 6 aylık ödeme seçenekleri bulunuyor. Banka 125.000 TL, 150.000 TL, 175.000 TL veya 225.000 TL limitli kredileri esnaflara sunuyor.
Esnaf ve Sanatkârlar Odası'na ve Esnaf ve Sanatkârlar Sicil Müdürlüğüne kayıtlı, en az 3 aylık faaliyet süresini tamamlayan, iş veya ikametgâhının bulunduğu ilçede faaliyet gösteren Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifine ortak olan, medeni hakları kullanma ehliyetine sahip gerçek kişiler krediyi kullanabiliyor.
Esnaflara özel olarak verilen kredi kapsamında yıllık faiz sadece yüzde 4.5 oluyor. Aylık faiz ise yüzde 0.37 seviyesinde bulunuyor. Toplamda 60 aya kadar vadeye bölünebiliyor.
50.000 lira için 3 ayda bir ödemenizin başlangıç taksit tutarı 3.200 lira, son taksit ödemeniz 2.553 TL olur. Elinize ise net geçecek miktar 47.525 liradır. Kredinizi ödedikten sonra ise size verilecek toplam geri ödeme miktarı ise 725 TL.
100.000 TL çekecek olan esnafın yine 3 ayda 1 olacak şekilde ilk taksit miktarı 6.400 TL son taksit miktarı ise 5.106 lira olacaktır. Eline geçecek olan toplam para ise 95.150 liradır.
150.000 lira çekmek isteyen esnaflar 3 ayda 1 ödemeli ilk taksit miktarı 9.600 lira son ödemesi 7.659 lira olur ve eline net 142.775 lira geçer.
200.000 TL için kredinin ilk 3 ay sonraki ödeme miktarı 12.800 olacaktır. 20. yani son taksit miktarı da 10.212 lira olur. Toplam maliyeti 234.993 lira olur.