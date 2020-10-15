Son dakika haberi: Halkbank’tan esnaf destek kredisi müjdesi! Halkbank düşük faizli esnaf destek kredisi başvurusu nasıl yapılır?

Halkbank esnaflar için 225 bin lira limite kadar kredi kullanacak olanlara çok uygun faizle kredi imkânı sunuyor. Faizlerin 0.37'ye kadar düştüğü kredi paketi 60 ay vadeli olarak kullanılabilecek. Kredi paketinden faydalanmak isteyen vatandaşlar ise detayları merak ediyor. Peki, Halkbank düşük faizli esnaf destek kredisi başvurusu nasıl yapılır? İşte Halkbank'ın 0.37 faizli 60 ay vadeli kredi paketi ile ilgili detaylar

HALKBANK'TAN ESNAF DESTEK KREDİSİ – FAİZLER YÜZDE 0.37

Kamu bankası Halkbank kredi faizlerini dip seviyelerde tutarak esnafın yanında olmaya devam ediyor. Esnaflara özel olarak verilen krediler ile esnaflar yatırımlarını artırarak daha güçlü konuma ulaşıyorlar.