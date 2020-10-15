Son dakika: Uzay alanında kritik iş birliği! Türkiye imzayı attı...

Son dakika haberi: Kazakistan Dijital Gelişme, İnovasyon ve Uzay Sanayi Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Türkiye Uzay Ajansı Başkanı Serdar Hüseyin Yıldırım, Kazakistan'a gerçekleştirdiği iki günlük çalışma ziyareti kapsamında Bakan Bagdat Musin ile görüştü. Görüşmede iki ülke arasında uzay alanında iş birliği konuları ele alındı.