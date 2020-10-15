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Son dakika: alanında kritik iş birliği! imzayı attı...

son yıllarda çalışmalarına ağırlık veriyor. Gelen son dakika haberine göre; Türkiye Uzay Ajansı ile Uzay ve Havacılık Komitesi arasında uzay alanında iş birliği mutabakatı imzalandı. Türkiye Uzay Ajansı Başkanı Serdar Hüseyin Yıldırım, "Söz konusu belge, iki ülkenin uzay kurumları ve şirketleri arasında pratik iş birliğinin başlamasını sağlayacak." açıklamasında bulundu.

AA
Giriş Tarihi: 15.10.2020 09:31 Son Güncelleme: 15.10.2020 10:05 ABONE OL
Son dakika: Uzay alanında kritik iş birliği! Türkiye imzayı attı...

Son dakika haberi: Dijital Gelişme, İnovasyon ve Sanayi Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Uzay Ajansı Başkanı Serdar Hüseyin Yıldırım, Kazakistan'a gerçekleştirdiği iki günlük çalışma ziyareti kapsamında Bakan Bagdat Musin ile görüştü. Görüşmede iki ülke arasında uzay alanında iş birliği konuları ele alındı.

Son dakika: Uzay alanında kritik iş birliği! Türkiye imzayı attı...

temasları kapsamında Yıldırım ve beraberindeki heyet, başkent Nur Sultan'daki ulusal merkezini ziyaret ederek uzaktan algılama uydu sistemlerini inceledi. Türk heyeti, daha sonra Kızılorda eyaletindeki Baykonur Uzay Üssü'ne giderek MS-17 uzay aracının fırlatılmasını izledi.

Son dakika: Uzay alanında kritik iş birliği! Türkiye imzayı attı...

İŞ BİRLİĞİ ANLAŞMASI İMZALANDI

Yıldırım, ziyaret çerçevesinde ve Havacılık Komitesi Başkanı Baubek Oralmagambetov ile de bir araya geldi. Taraflar, görüşmenin ardından uzay alanında iş birliği mutabakat zaptını imzaladı.

Son dakika: Uzay alanında kritik iş birliği! Türkiye imzayı attı...

Yıldırım, imza töreni sonrası yaptığı açıklamada, "Söz konusu belge, iki ülkenin kurumları ve şirketleri arasında pratik iş birliğinin başlamasını sağlayacak." değerlendirmesinde bulundu.

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Son dakika: Uzay alanında kritik iş birliği! Türkiye imzayı attı...
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