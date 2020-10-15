Türk Telekom’dan Hatay’a 39 bin 276 fidan

TÜRK Telekom, Hatay'daki yangınlarda yok olan ormanları yeniden canlandırmak için tüm grup şirketlerindeki her bir çalışanı adına Tarım ve Orman Bakanlığı'na 39 bin 276 fidan bağışladı. Türkiye'nin büyük kurumlarını da ormanlara sahip çıkmaya davet etti. Türk Telekom CEO'su Ümit Önal şunları söyledi: "Hatay'daki yangın içimizi acıttı. Ülkemizde ağaç ve orman sevgisini geliştirmeyi ve toplumda çevre konusunda farkındalığı artırmayı her zaman görev bildik. Bağışladığımız fidanlarla bu cennet vatanı daha da güzelleştireceğiz."