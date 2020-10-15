Turkcell’de ‘temassız mağazacılık’ dönemi

TURKCELL, Kovid-19 sürecinde müşterileri ve çalışanlarının sağlıklarını güvence altına almak için 'temassız mağazacılık' uygulamasını başlattı. Bu uygulamayla Turkcell mağazalarını ziyaret eden müşteriler, mağaza içindeki dokunmatik ekranları ve uygulamaları telefonları ile yönetebilecek. Bunun için müşterilerin yapması gereken tek şey, mağazalardaki dijital ekranlarda bulunan QR kodunu cep telefonlarına okutmak. Turkcell Bireysel Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Kadri Özdal, "Müşteriler, artık detaylı hijyene sahip yerleri tercih ediyor" dedi.