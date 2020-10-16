Kapalıçarşı'dan son dakika altın fiyatları! Güncel ve canlı gram, tam, yarım, 22 ayar bilezik, ata ve çeyrek altın fiyatları 16 Ekim bugün ne kadar?

Kapalıçarşı'dan gelen güncel altın fiyatları, küçük ve büyük ölçekli yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Haftanın kapanış gününde altın fiyatlarında son dakika hareketliliği devam ederken, vatandaşlar canlı altın fiyatlarına bakmadan kuyumcuların yolunu tutmuyor. Peki, altın fiyatları bugün ne kadar? Kapalıçarşı'dan gelen güncel bilgiler eşliğinde gram altın, tam, yarım, cumhuriyet, ata, 22 ayar bilezik ve çeyrek altın fiyatlarına haberimizin içerisinden ulaşabilir, anlık rakamları takip edebilirsiniz…
Altın fiyatları koronavirüs salgınının getirdiği ekonomik etkilerden dolayı hareketli bir grafik çizmeye devam ediyor. Hal böyle olunca güncel fiyatlar vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Bugün ise altının gram fiyatı 487 lira civarında işlem görüyor.
Altın fiyatlarının haftanın son işlem günündeki hareketliliğine haberimizin içerisinden ulaşabilir, güncel ve canlı rakamları görüntüleyebilirsiniz…
ATA ALTIN
Alış: 3.236,70
Satış: 3.255,60
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CUMHURİYET ALTIN
Alış: 3.221,00
Satış: 3.269,00