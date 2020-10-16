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Haberler Ekonomi Haberleri Kapalıçarşı'dan son dakika altın fiyatları! Güncel ve canlı gram, tam, yarım, 22 ayar bilezik, ata ve çeyrek altın fiyatları 16 Ekim bugün ne kadar?

'dan ! Güncel ve canlı gram, tam, yarım, , ata ve fiyatları 16 Ekim bugün ne kadar?

son dönemde oldukça hareketli bir grafik çizerken, yatırımını bu yönde gerçekleştiren vatandaşlar ’dan gelen güncel fiyatları yakından takip ediyor. Ağustos ayında zirve rakamlarını gören altın, Ekim ayında da dalgalı bir grafik sergilemeye devam ediyor. Bu noktada küçük ve büyük ölçekli yatırımcılar canlı altın fiyatlarına bakmadan kuyumcuların yolunu tutmuyor. Peki, haftanın son iş gününde altın fiyatları ne kadar? Kapalıçarşı’dan gelen güncel bilgiler eşliğinde gram altın, tam, yarım, cumhuriyet, ata, ve fiyatlarına haberimizin içerisinden ulaşabilir, rakamlarını takip edebilirsiniz…

Giriş Tarihi: 16.10.2020 17:52 Son Güncelleme: 16.10.2020 17:52 ABONE OL
Altın fiyatları SON DAKİKA HAREKETLİLİĞİ: Gram, tam, yarım, 22 ayar bilezik, ata ve çeyrek altın fiyatları 16 Ekim bugün ne kadar?

'dan gelen güncel , küçük ve büyük ölçekli yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Haftanın kapanış gününde altın fiyatlarında hareketliliği devam ederken, vatandaşlar canlı altın fiyatlarına bakmadan kuyumcuların yolunu tutmuyor. Peki, altın fiyatları bugün ne kadar? Kapalıçarşı'dan gelen güncel bilgiler eşliğinde gram altın, tam, yarım, cumhuriyet, ata, ve fiyatlarına haberimizin içerisinden ulaşabilir, anlık rakamları takip edebilirsiniz…

ALTIN FİYATLARI 16 EKİM CUMA BUGÜN NE KADAR?

Altın fiyatları koronavirüs salgınının getirdiği ekonomik etkilerden dolayı hareketli bir grafik çizmeye devam ediyor. Hal böyle olunca güncel fiyatlar vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Bugün ise altının gram fiyatı 487 lira civarında işlem görüyor.

GRAM, TAM, ATA, 22 AYAR BİLEZİK VE ÇEYREK ALTIN FİYATLARI

Altın fiyatlarının haftanın son işlem günündeki hareketliliğine haberimizin içerisinden ulaşabilir, güncel ve canlı rakamları görüntüleyebilirsiniz…

Altın fiyatları SON DAKİKA HAREKETLİLİĞİ: Gram, tam, yarım, 22 ayar bilezik, ata ve çeyrek altın fiyatları 16 Ekim bugün ne kadar?

ATA ALTIN

Alış: 3.236,70

Satış: 3.255,60

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CUMHURİYET ALTIN

Alış: 3.221,00

Satış: 3.269,00

Altın fiyatları SON DAKİKA HAREKETLİLİĞİ: Gram, tam, yarım, 22 ayar bilezik, ata ve çeyrek altın fiyatları 16 Ekim bugün ne kadar?

GRAM ALTIN

Alış: 487,82

Satış: 487,92

CANLI ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ!

Altın fiyatları SON DAKİKA HAREKETLİLİĞİ: Gram, tam, yarım, 22 ayar bilezik, ata ve çeyrek altın fiyatları 16 Ekim bugün ne kadar?

ÇEYREK ALTIN

Alış: 789,50

Satış: 797,00

CANLI ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ!

Altın fiyatları SON DAKİKA HAREKETLİLİĞİ: Gram, tam, yarım, 22 ayar bilezik, ata ve çeyrek altın fiyatları 16 Ekim bugün ne kadar?

TAM ALTIN

Alış: 3.112,86

Satış: 3.173,00

CANLI ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ!

Altın fiyatları SON DAKİKA HAREKETLİLİĞİ: Gram, tam, yarım, 22 ayar bilezik, ata ve çeyrek altın fiyatları 16 Ekim bugün ne kadar?

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Kapalıçarşı'dan son dakika altın fiyatları! Güncel ve canlı gram, tam, yarım, 22 ayar bilezik, ata ve çeyrek altın fiyatları 16 Ekim bugün ne kadar?
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