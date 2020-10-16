Bu ay evde bakım maaşı yatan iller listesi: Ekim ayı evde bakım maaşı ne zaman yatacak, yattı mı?

Evinde ağır hasta, yaşlı ve bakıma muhtaç kişilerin bakımını üstlenen vatandaşların faydalandığı Evde bakım maaşı ödemeleri bu ay da her ay olduğu gibi il il gerçekleşecek. Bu kapsamda binlerce vatandaşa maddi destek sağlayan ödeneğin yatacağı tarih merakla beklenirken sms veya e devlet aracılığı ile de sorgulama yapabilmeniz mümkün. Peki, 16 Ekim evde bakım maaşı ne zaman yatacak? Evde bakım maaşı yatan iller hangiler? İşte Ekim ayında yatacak ödeneğin detayları…

EKİM AYI EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER LİSTESİ: EVDE BAKIM MAAŞI YATTI MI NE ZAMAN YATACAK?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından il il ödenmekte olan ödenekle ilgili olarak evde bakım maaşı yatan iller listesi güncel olarak araştırılmaya devam ediyor. Bu ücretten faydalanan evinde yaşlı engelli ve bakıma muhtaç kişilere bakan vatandaşlar il il ödenen tutarın kendi yaşadıkları şehirde yatıp yatmadığını merak ediyor…