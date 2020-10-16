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Bu ay yatan iller listesi: ayı evde bakım maaşı ne zaman yatacak, yattı mı?

Evinde ağır engelli ve bakıma muhtaç kişileri bulunan ve bu kişiye bakmakla yükümlü olan vatandaşların faydalanabileceği bu ödenek için ayında bekleyişe başlandı. yatan iller şeklinde internet üzerinden sorgulamalar bu ücretten faydalanan vatandaşlar tarafından her ay düzenli olarak yapılmaya devam ediyor. Peki, Ekim ayı evde bakım maaşı ne zaman yatacak, yattı mı? İşte 16 Ekim evde bakım maaşı yatan iller ve sorgulama ekranı…

Giriş Tarihi: 16.10.2020 10:07 ABONE OL
Bu ay evde bakım maaşı yatan iller listesi: Ekim ayı evde bakım maaşı ne zaman yatacak, yattı mı?

Evinde ağır hasta, yaşlı ve bakıma muhtaç kişilerin bakımını üstlenen vatandaşların faydalandığı ödemeleri bu ay da her ay olduğu gibi il il gerçekleşecek. Bu kapsamda binlerce vatandaşa maddi destek sağlayan ödeneğin yatacağı tarih merakla beklenirken sms veya e devlet aracılığı ile de sorgulama yapabilmeniz mümkün. Peki, 16 evde bakım maaşı ne zaman yatacak? Evde bakım maaşı yatan iller hangiler? İşte Ekim ayında yatacak ödeneğin detayları…

EKİM AYI EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER LİSTESİ: EVDE BAKIM MAAŞI YATTI MI NE ZAMAN YATACAK?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından il il ödenmekte olan ödenekle ilgili olarak evde bakım maaşı yatan iller listesi güncel olarak araştırılmaya devam ediyor. Bu ücretten faydalanan evinde yaşlı engelli ve bakıma muhtaç kişilere bakan vatandaşlar il il ödenen tutarın kendi yaşadıkları şehirde yatıp yatmadığını merak ediyor…

Bu ay evde bakım maaşı yatan iller listesi: Ekim ayı evde bakım maaşı ne zaman yatacak, yattı mı?

EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMASI NASIL YAPILIR?

ödemelerini e-Devlet üzerinden sorgulayabilirsiniz. TC kimlik numaranız ile e-Devlet şifrenizi kullanarak giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazın ve tıklayınız. Açılan sayfada maaş ödemesi ile ilgili detayalar ulaşabilirsiniz. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.

SMS İLE EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMASI NASIL YAPILIR?

bakiye takibi SMS yolu ile de gerçekleştirilebilir. Maaşlarını Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne "BAKIYE" yazıp, 4747'e SMS atarak sorgulamayı gerçekleştirebilirsiniz. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir.

Bu ay evde bakım maaşı yatan iller listesi: Ekim ayı evde bakım maaşı ne zaman yatacak, yattı mı?

15 EKİM EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER

Aksaray, Antalya, Afyonkarahisar, Çanakkale, Tokat, Karabük, Hatay, İstanbul, Sakarya, Şanlıurfa, Konya, Samsun, Mersin, Manisa, Denizli, Bilecik, Ordu, Erzurum, Kars, Balıkesir, İzmir, Uşak ve Zonguldak illerinde evde bakım maaşları yatırıldı.

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Bu ay evde bakım maaşı yatan iller listesi: Ekim ayı evde bakım maaşı ne zaman yatacak, yattı mı?
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