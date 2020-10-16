ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA | 16 Ekim 2020 canlı ve güncel gelişmeler: 22 Ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

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ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA | 16 Ekim 2020 canlı ve güncel gelişmeler: bilezik, tam, yarım, çeyrek ve fiyatları ne kadar, kaç TL?

Altın fiyatları alış ve satış fiyatları üzerindeki son dakika gelişmeleri vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Koronavirüs pandemisi sürecinde özellikle Ağustos ayında zirve rakamları gören yatırım aracına rağbet artarken büyük veya küçük ölçekli yatırımcı fark etmeksizin fiyatlardaki değişimler gün içerisinde "Tam, yarım, çeyrek ve fiyatları ne kadar?" sorusu ile araştırılıyor. Bu kapsamda sabah saatlerinde gelen verilere göre altının gram fiyatı 487 TL olarak kaydedildi. Peki, bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte son dakika haberinin detayları ve canlı – güncel rakamlar…

Giriş Tarihi: 16.10.2020 08:00 Son Güncelleme: 16.10.2020 08:00 ABONE OL
Son dakika altın fiyatları 16 Ekim 2020 canlı ve güncel gelişmeler: 22 Ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

Son dakika altın fiyatları canlı ve güncel rakamlar… Yatırımcıların özellikle yakından takip ettiği sarı metalde hareketlilik sürerken büyük ve küçük yatırımcı gözetmeksizin fiyatlardaki bu hareketlilik gün içerisinde araştırılıyor. Geçtiğimiz Ağustos ayında rekor seviyeye ulaşan altının ilerleyen günlerdeki seyri vatandaşların merak konusu olurken uzmanlara göre yükselme hali bir süre daha devam edecek. Peki, bilezik, tam, yarım, çeyrek ve fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte son dakika haberinin detayları ve canlı – güncel rakamlar…

22 AYAR BİLEZİK, TAM, YARIM, ÇEYREK VE GRAM ALTIN FİYATLARI NE KADAR? ALTIN FİYATLARI DÜŞECEK Mİ, YÜKSELECEK Mİ?

Aylardır süren hareketlilik süreci bilindiği üzere Ağustos ayında zirve seviyelere ulaşan yatırım aracının gram fiyatı bugüne ise 487 TL bandında kaydedildi. Büyük ve küçük ölçekli yatırımcı gözetmeksizin altının alış ve satışına dair canlı ve güncel rakamları yakından takip etmek istiyor. Bu kapsamda 22 Ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları araştırma konusu haline geliyor…

Son dakika altın fiyatları 16 Ekim 2020 canlı ve güncel gelişmeler: 22 Ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

ATA ALTIN

  • Alış: 3.217,30
  • Satış: 3.242,30

CUMHURİYET ALTIN

  • Alış: 3.204,00
  • Satış: 3.252,00

CANLI ALTIN FİYATLARI TAKİBİ VE UZMAN YORUMLARI İÇİN TIKLAYINIZ

Son dakika altın fiyatları 16 Ekim 2020 canlı ve güncel gelişmeler: 22 Ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

GRAM ALTIN

  • Alış: 484,91
  • Satış: 485,07

CANLI ALTIN FİYATLARI TAKİBİ VE UZMAN YORUMLARI İÇİN TIKLAYINIZ

ÇEYREK ALTIN

  • Alış: 785,20
  • Satış: 794,20
Son dakika altın fiyatları 16 Ekim 2020 canlı ve güncel gelişmeler: 22 Ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

TAM ALTIN

  • Alış: 3.089,13
  • Satış: 3.148,89

Son dakika altın fiyatları 16 Ekim 2020 canlı ve güncel gelişmeler: 22 Ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

Son Dakika: Gram altın, Çeyrek altın fiyatları uyarısı! Altın Uzmanı'ndan altın fiyatı flaş düşüş tarihi... | Video

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ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA | 16 Ekim 2020 canlı ve güncel gelişmeler: 22 Ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?
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