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Son dakika | Karayolları Genel Müdürlüğü'nden 'çift taraflı geçiş ücreti' iddialarına yalanlama

Son dakika haberi: Karayolları Genel Müdürlüğü, ve 'nden çift yönde ücret kesilmeye başlandığı iddialarıyla ilgili açıklama yapıldı. KGM'den yapılan açıklamada "Karayolları Genel Müdürlüğü'nün sorumluluğundaki 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nde geçiş ücreti yalnızca Avrupa - Asya yönünde geçişlerde alınmaktadır. Başka bir uygulama söz konusu değildir; kamuoyuna duyrulur" denildi.

Giriş Tarihi: 16.10.2020 15:31 Son Güncelleme: 16.10.2020 15:41 ABONE OL
Son dakika | Karayolları Genel Müdürlüğü'nden 'çift taraflı geçiş ücreti' iddialarına yalanlama

Son dakika haberi... Karayolları Genel Müdürlüğü, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden çift yönde ücret kesilmeye başlandığı iddialarıyla ilgili açıklama yapıldı.



Açıklamada, "Karayolları Genel Müdürlüğü'nün sorumluluğundaki 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde geçiş ücreti yalnızca Avrupa - Asya yönünde geçişlerde alınmaktadır. Başka bir uygulama söz konusu değildir; kamuoyuna duyurulur" denildi.

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Son dakika | Karayolları Genel Müdürlüğü'nden 'çift taraflı geçiş ücreti' iddialarına yalanlama
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