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! Resmi Gazete'de yayımlandı! 'daki Türk firmalarıyla ilgili önemli gelişme...

haberi: Ticaret Bakanı bugün Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararı ile ’da yarım kalan müteahhitlik projelerinin devamının sağlanacağını açıkladı. Pekcan, "Söz konusu Mutabakat Zaptı ile , Libyalı işveren idareler ile görüşmelere başlayarak, Libya’da tamamlanmamış projelere ilişkin iş süreçlerini sonuçlandırabilecek." ifadelerini kullandı.

Giriş Tarihi: 16.10.2020 09:52 Son Güncelleme: 16.10.2020 10:09 ABONE OL
SON DAKİKA! Resmi Gazete'de yayımlandı! Libya'daki Türk firmalarıyla ilgili önemli gelişme...

Son dakika haberi... Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan Libya'daki Türk firmalarıyla ilgili önemli gelişmeyi açıkladı. Bakan Pekcan, "Bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararı ile Libya'da yarım kalan müteahhitlik projelerinin devamını sağlayacak Mutabakat Zaptı, 24 Eylül tarihi itibarıyla yürürlüğe girdi." dedi.

Pekcan'ın sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklama şu şekilde:

Bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararı ile Libya'da yarım kalan müteahhitlik projelerinin devamını sağlayacak Mutabakat Zaptı, 24 Eylül tarihi itibarıyla yürürlüğe girdi.

Söz konusu Mutabakat Zaptı ile Türk firmaları, Libyalı işveren idareler ile görüşmelere başlayarak, Libya'da tamamlanmamış projelere ilişkin iş süreçlerini sonuçlandırabilecek.

Libya'nın yeniden imarında yer alabilecek firmalarımızın yatırımlarının devamı açısından son derece önemli olan söz konusu Karar'ın iş dünyamıza hayırlı olmasını diliyorum.

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SON DAKİKA! Resmi Gazete'de yayımlandı! Libya'daki Türk firmalarıyla ilgili önemli gelişme...
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