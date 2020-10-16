Tarım kredileri 76 milyara çıktı

İzmir'de düzenlenen Tarım Ormanın Geleceği Zirvesi'nin özel oturumunda konuşan Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın, 2012 sonunda 18 milyar lira olan tarım kredileri bakiyesinin 30 Eylül 2020 itibarıyla 76 milyar liraya ulaştığını, sektördeki tarım kredisi paylarının da yüzde 65'ler seviyesine yükseldiğini söyledi. Ürün fiyatlarını mevsimsellikten mümkün olduğu ölçüde arındırılabilmek için örtü altı tarım, lisanslı depoculuk ve soğuk hava depoculuğu gibi faaliyetleri teşvik ettiklerini anlatan Aydın, "Girdi maliyetlerini yönetmeden, piyasa dinamikleri içinde üretici ve tüketici fiyatlarını yönetmemiz mümkün görünmüyor." dedi. Gübre, tohum, yem, yakıt fiyatı artarken domates, et ya da sütün de fiyatının artacağını belirten Aydın, şöyle devam etti: "Üretim için ihtiyaç duyulan girdilerin mümkün olduğu ölçüde yurtiçinde üretilmesi ve maliyetlerinin düşürülmesine yönelik teşvik ve destek mekanizmalarını devreye almalıyız. Dış ticaret açığının azaltılmasını ve üretimi yurtiçine taşımaya yönelik yatırımları desteklemek, kredi politikamızın ana hedeflerinden biri. Bir yandan geleneksel üretim yapan küçük tarım işletmelerini güçlendirip bir yandan da uluslararası rekabetin gereklerini yerine getirebilecek modern tarım tekniklerini ülkemize getirip sektöre öncülük yapabilecek, teknoloji yoğun üretim yapan büyük işletmeleri oluşturmalıyız."Aydın, Ziraat Bankasının çalışmalarına ilişkin bilgi verirken şunları söyledi: "Şu anda tarım kredilerimizin ortalaması 110 bin lira. Bu da yaklaşık 8-9 inek parası eder. Tarım kredisi kullandırdığımız üreticilerin yarısı 50 bin, yüzde 92'si 250 bin liradan daha az kredi kullananlardan oluşuyor. Yani tamamına yakını perakende bankacılık tarafında. Kredi portföyümüzün büyük kısmı küçük ölçekli işletmelerden oluşsa da büyük ve çok büyük işletmelere sahip tarım müşterilerimiz de var. Banka olarak katma değeri yüksek, büyük endüstriyel yatırımların finansmanı konusunda iştahlıyız." 2012-2020 döneminde doğrudan çiftçilere kullandırılan tarım kredilerinin 239 milyar lirayı, kredi kullanan üretici sayısının da 3.5 milyonu geçtiğini söyleyen Aydın, şunları kaydetti: "2012 sonunda 18 milyar lira olan tarım kredilerimizin bakiyesi 30 Eylül 2020 itibarıyla 76 milyar liraya ulaştı. Kredili üretici sayımız 500 bin kişiden yaklaşık 700 bine kadar çıktı. Buna paralel sektördeki tarım kredisi payımız da yüzde 65'e yükseldi."