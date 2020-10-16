Türkiye’nin hedef pazarlarından Güney Kore

Türkiye'de en büyük yatırımcılardan biri olan Güney Kore, aynı zamanda hedef pazarlardan biri. Güney Kore, Ticaret Bakanlığı tarafından açıklanan İhracat Ana Planı'nda 17 hedef ülkeden biri olarak belirlendi. Türkiye ile Güney Kore arasında mal ve hizmet ticaretinin kademeli olarak serbestleştirilmesine ilişkin serbest ticaret anlaşması da var. İki ülke arasında 2013'te yürürlüğe giren anlaşma kapsamında 2020 yılında sanayi ürünlerinde, 2023'te de tarım ürünlerinde tarife indirimleri yürürlüğe girecek.Anlaşmayla birlikte Türkiye'nin aleyhine olan ticaret dengesinde de gelişme bekleniyor. Kore 2019'da ithalatta Türkiye'nin dokuzuncu büyük ortağı. Ancak ihracat yapılan ülkeler arasında 43'üncü sırada. Serbest Ticaret Anlaşması'na rağmen, Türkiye'nin toplam dış ticaret açığındaki en yüksek paya sahip ülkelerden biri. Türkiye'nin hedeflerinden biri de iki ülke arasındaki ticaret hacminin Türkiye lehine daha dengeli hale gelmesini sağlamak. İkili ticaret dışında da üçüncü ülkelerde ortak yatırımların artması da bir diğer hedef. Güney Kore'nin Avrupa, Orta Doğu ve Afrika gibi bölgelere Türkiye üzerinden ihracat yapmasını sağlamak da bir başka stratejik nokta.Türkiye'nin 2019'da 5 milyar 777 milyon dolar olan ithalatına karşılık Güney Kore'ye ihracatı ise 943 milyon dolar seviyesine çıkarak 1 milyar dolar barajına yaklaştı. İki ülke arasında 2017'de görülen 6.2 milyar dolarlık dış ticaret açığı da böylece geçtiğimiz yıl 4.8 milyar dolarla uzun yıllar sonra 5 milyar doların altına indi. 2020'de pandemiye rağmen ticaret hacmi de 4.4 milyar dolar oldu. 2019 yılında Türkiye'yi ziyaret eden Güney Koreli turist sayısı da 212 bin 970 oldu.Kovid-19'a rağmen ekonomik ilişkilerde çok büyük azalma olmadı ve hatta sağlamlaştığı belirtiliyor. Türkiye'de halihazırda 300'den fazla Koreli şirket faaliyette ve ekonominin büyümesine ve istihdamına katkıda bulunuyor. Merkez Bankası verilerine göre Türkiye'de teyit edilmiş Güney Kore yatırımlarının toplamı 881 milyon dolar civarında. Diğer ülkeler üzerinden getirilen yatırımı da dikkate alan Güney Kore verilerine göre ise bu rakam 2.24 milyar dolar. Türkiye'deki mevcut Güney Kore yatırımlarına ek olarak yeni yatırımların özellikle otomotiv, elektronik, gemi inşası ve demir çelik gibi Güney Kore'nin küresel rekabet avantajına sahip olduğu alanlara odaklanması da bekleniyor.KÖPRÜ ve otoyol gibi altyapı projelerinde Güney Kore firmaları önemli bir yere sahip. Türkiye'nin başlıca ihraç ürünleri arasında lastik hammaddesi, taşıt aksamları, eczacılık ürünleri, elektrikli makine ve cihazlar, giyim eşyaları, bor ve diğer metal cevherleri, gıda maddeleri ve dericilik ürünleri bulunuyor. İthal ürünlerinde ise cep telefonları, elektronik cihazlar, bilgisayar çipleri, LCD, LED ve OLED gösterge panelleri, ekranlar, motorlu taşıtlar, taşıt aksam ve parçaları, kazan, makine ve mekanik cihazlar, plastik mamulleri, gemiler, demir-çelik, optik alet ve cihazlar, demiryolu taşıtları ile ve kauçuktan eşya ile dokumaya elverişli suni ve sentetik lifler ön plana çıkıyor.