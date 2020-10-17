Bakan Karaismailoğlu: Ülkemizi lojistik süper güç haline getirmeyi hedefliyoruz

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, incelemelerde ve temaslarda bulunmak üzere Elazığ'a geldi. Bakan Karaismailoğlu'nu havalimanında Elazığ Valisi Erkaya Yırık, milletvekilleri Metin Bulut, Sermin Balık; Zülfü Demirbağ, Züylfü Tolga Ağar, belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, AK parti il Başkanı Şerafettin yıldırım ve kurum müdürleri karşıladı.

Bakan Karaismailoğlu, Elazığ programı kapsamında ilk olarak havalimanında yapımı devam eden 2 pist çalışmalarını yerinde inceledi.

"TÜRKİYE'NİN HER NOKTASINI ÇAĞA UYGUN ULAŞIM VE HABERLEŞME ALTYAPISINA KAVUŞTURMAYA AND İÇEN BİR BAKANLIĞIZ"

Karaismailoğlu, şantiye alanında yaptığı açıklamada, Türkiye'nin her noktasını çağa uygun bir ulaşım ve haberleşme altyapısına kavuşturmaya and içen bir bakanlık olduklarını belirterek, her gün bir şehri ziyaret ederek projelerin niteliğini, gidişatını yakından gözlemleme olanağı bulduklarını kaydetti.

"YENİ PİST 2021 YILI HAZİRAN AYINDA TAMAMLANACAK"

Elazığ Havalimanının öneminden bahseden Bakan Adil Karaismailoğlu, "2003 yılında hizmete açılan Elazığ Havalimanında, yıllık yolcu sayısı yıllar içinde giderek artış göstermiş 1 Milyonu geçmiştir. Bildiğiniz gibi, biz de bu artışa cevap verecek ikinci bir pistin yapımına 2018 yılında başladık. Bugün baktığımızda ikinci pist projemizde, yüzde 80'in üzerinde bir gerçekleşme kaydettiğimizi görüyoruz. Yapımında sona yaklaştığımız ikinci pistimiz, 3 bin metre uzunluğunda, 45 metre genişliğinde inşa edilmektedir. Projede ayrıca, ilave apron ile bağlantı ve yüksek sürat taksi yolları, çevre yolları ve ilave işlerimiz sürüyor. İkinci pist çalışmalarımızda şimdiye kadar, 550'ye 150 metre boyutlarındaki yeni ilave apronumuzu tamamladık. Askeri taksi yolları ile yüksek sürat taksi yollarının gövdelerini yaptık. Proje kapsamında ayrıca, ikinci pistin başlangıcındaki 300 metrelik bölümü ile pist kaplama banketleri, taksi yolları ve 2 nolu ilave apronun yapımı devam ediyor. Havalimanı'nda yürüttüğümüz bir diğer proje de Jandarma Havacılık Üssü ve Jandarma Tetkik İHA Birliği Hizmet Binası ve Tesisleridir. Elazığ Havalimanı İkinci Pisti, ilave apron işlerimizi, 2021 yılının Haziran ayında tamamlayıp, inşallah halkımızın hizmetine açacağız. Projemiz tamamlandığında, havalimanımızın iniş-kalkış kapasitesi artacak. Elazığ Havalimanı bölgesinde ulaşım ve lojistik üssü haline gelecek." diye konuştu.

"HAVADAKİ GÜCÜMÜZ DAHA DA ARTACAK"

Havayollarının her zaman stratejik bir alan olacağını vurgulayan Bakan Adil Karaismailoğlu, "Önemli yatırımlar yaparak 2003'de 26 olan aktif havalimanı sayımızı, son on sekiz yılda 56'ya çıkarmamız da bunun bir göstergesidir. Yapımı devam eden 5 yeni havalimanı projemiz tamamlandığında, havadaki gücümüz daha da artacaktır. Görüyoruz ki havalimanı inşa ettiğimiz her şehrimiz, ekonomik açıdan canlanmakta, daha fazla yatırım çekmekte ve yeni iş olanaklarına kavuşmaktadır.Türkiye'nin büyük bir ekonomi olmasında havalimanlarının önemi unutulmamalıdır." dedi.

"ÜLKEMİZİ LOJİSTİK SÜPER GÜÇ HALİNE GETİRMEYİ HEDEFLİYORUZ"

Türkiye'yi bölgesinde lojistik bir süper güç haline getirmeyi hedeflediklerini aktaran Karaismailoğlu, şunları kaydetti: "Sayın Cumhurbaşkanımızın vizyonu ve geleceğe ilişkin hedefleri; bizleri, sadece havayolları alanında değil tüm ulaşım ve altyapı projeleri alanında iddialı adımlar, dev projeler için her daim cesaretlendirmektedir. Biz de Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak, kendisinin önderliğinde yapacağımız projeleri, atacağımız adımları ve ülkemize katmak istediklerimizi, Milli Ulaşım ve Altyapı Politikaları başlığı altında bir araya getiriyoruz. Türkiye'nin dünyanın en büyük ekonomilerinden biri olması yolunda ihtiyaçları tespit ediyoruz. Ülkemizin bütünsel kalkınmasına ulaşım ve haberleşme ile ne gibi katkılar sunabileceğimizi belirliyoruz. Büyük hedeflerimiz var. Ülkemizi bölgesinde lojistik bir süper güç haline getirmek. Memleketin her karış toprağını dünyayla bağlamak. Çağa uygun, akıllı, dijitalleşmesini tamamlamış eksiksiz bir ulaşım ve haberleşme altyapısı kurmak. Zira çağın gereklerine uygun bir ulaşım ve altyapı sistemi Türkiye'nin dünyanın en büyük ekonomilerinden biri olabilmesi için çok önemlidir. Ve daha da önemlisi, güçlü bir milli ekonomi, milli bağımsızlığımızın en önemli dayanağıdır. Hedefimiz; şanlı bayrağımız altında, mutlu, huzurlu, müreffeh bir geleceğe yürümektir. Ülkemizi ulaşım ve haberleşmede çok daha iyi yerlere getirmek için 'durmak yok, yola devam' diyoruz."