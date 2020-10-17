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Haberler Ekonomi Haberleri Güncel altın fiyatları son dakika gelişmeleri: 17 Ekim 2020 22 Ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? Güncel rakamlar!

Güncel altın fiyatları son dakika gelişmeleri: 2020 bilezik, tam, yarım, çeyrek ve fiyatları ne kadar, kaç TL? Güncel rakamlar!

Salgının neden olduğu negatif etkilerle beraber altın fiyatları son dakika gelişmeleri binlerce vatandaşın gün içerisinde gündem maddeleri arasında yer alıyor. Geçtiğimiz Ağustos ayında son yılın zirve rakamlarını gören yatırım aracı büyük ve küçük ölçekli yatırımcılar fark etmeksizin yaşadığı iniş ve çıkışlarla yakından takip ediliyor. Hareketli grafiğini sürdüren sarı metalin önümüzdeki günlerde nasıl bir yol izleyeceği ise merak konusu. Peki, 2020 bilezik, tam, yarım, çeyrek ve fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte 'dan gelen son dakika altın fiyatları canlı ve güncel rakamlar…

Giriş Tarihi: 17.10.2020 07:40 Son Güncelleme: 17.10.2020 07:40 ABONE OL
Canlı altın fiyatları son dakika gelişmeleri: 17 Ekim 2020 22 Ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? Güncel rakamlar!

Son dakika haberler… Altın fiyatları gün içerisindeki hareketli grafiği ile beraber binlerce yatırımcının gündeminde yer alıyor. Hafta sonunun gelmesiyle beraber gerek yatırım yapmak amacıyla gerekse hediyeleşme amacıyla altının alış veya satışını yapacak kişiler " 2020 bilezik, tam, yarım, çeyrek ve fiyatları ne kadar?" sorusuna internet aracılığı ile güncel yanıt arıyor. Öte yandan bu yatırım aracının önümüzdeki günlerde izleyeceği seyir merak ediliyor. Peki, Peki, 17 Ekim 2020 22 Ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte son dakika haberinin detayları…

22 AYAR BİLEZİK, TAM, YARIM, ÇEYREK VE GRAM ALTIN FİYATLARI NE KADAR, KAÇ TL? ALTIN FİYATLARI CANLI VE GÜNCEL RAKAMLAR!

Ağustos ayında zirveyi gören sarı metal halen hareketli grafiğini devam ettirirken uzmanlara göre; altın fiyatları salgının etkileriyle belirsiz seyrine devam edecek. Bu kapsamda altına yatırım yapan vatandaşlar anlık olarak fiyatlardan haberdar olmak istiyor. Canlı ve güncel rakamlara haberimizden ulaşabilir buna uygun şekilde yatırımınızı yönlendirebilirsiniz…

Canlı altın fiyatları son dakika gelişmeleri: 17 Ekim 2020 22 Ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? Güncel rakamlar!

ATA ALTIN

Alış: 3.236,70

Satış: 3.255,60

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CUMHURİYET ALTIN

Alış: 3.221,00

Satış: 3.269,00

Canlı altın fiyatları son dakika gelişmeleri: 17 Ekim 2020 22 Ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? Güncel rakamlar!

GRAM ALTIN

Alış: 487,82

Satış: 487,92

CANLI ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ!

TAM ALTIN

Alış: 3.112,86

Satış: 3.173,00

CANLI ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ!

Canlı altın fiyatları son dakika gelişmeleri: 17 Ekim 2020 22 Ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? Güncel rakamlar!

ÇEYREK ALTIN

Alış: 789,50

Satış: 797,00

CANLI ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ!

Canlı altın fiyatları son dakika gelişmeleri: 17 Ekim 2020 22 Ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? Güncel rakamlar!

KAPALIÇARŞI'DA SON DURUM

İstanbul 'da 483,20 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 483,40 liradan, 3 bin 184 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 195 liradan, 441 liradan alınan Bilezik (Gr.) 445 liradan, 3 bin 112 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 3 bin 132 liradan, bin 556 liradan alınan Yarım Ziynet bin 566 liradan ve 778 liradan alınan Çeyrek Ziynet 783 liradan satıldı.

Son Dakika: Gram altın, Çeyrek altın fiyatları uyarısı! Altın Uzmanı'ndan altın fiyatı flaş düşüş tarihi... | Video

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Güncel altın fiyatları son dakika gelişmeleri: 17 Ekim 2020 22 Ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? Güncel rakamlar!
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