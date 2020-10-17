Güncel altın fiyatları son dakika gelişmeleri: 17 Ekim 2020 22 Ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? Güncel rakamlar!

Son dakika haberler… Altın fiyatları gün içerisindeki hareketli grafiği ile beraber binlerce yatırımcının gündeminde yer alıyor. Hafta sonunun gelmesiyle beraber gerek yatırım yapmak amacıyla gerekse hediyeleşme amacıyla altının alış veya satışını yapacak kişiler "17 Ekim 2020 22 Ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar?" sorusuna internet aracılığı ile güncel yanıt arıyor. Öte yandan bu yatırım aracının önümüzdeki günlerde izleyeceği seyir merak ediliyor. Peki, Peki, 17 Ekim 2020 22 Ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte son dakika haberinin detayları…
Ağustos ayında zirveyi gören sarı metal halen hareketli grafiğini devam ettirirken uzmanlara göre; altın fiyatları salgının etkileriyle belirsiz seyrine devam edecek. Bu kapsamda altına yatırım yapan vatandaşlar anlık olarak fiyatlardan haberdar olmak istiyor. Canlı ve güncel rakamlara haberimizden ulaşabilir buna uygun şekilde yatırımınızı yönlendirebilirsiniz…
ATA ALTIN
Alış: 3.236,70
Satış: 3.255,60
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CUMHURİYET ALTIN
Alış: 3.221,00
Satış: 3.269,00
GRAM ALTIN
Alış: 487,82
Satış: 487,92
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TAM ALTIN
Alış: 3.112,86
Satış: 3.173,00
KAPALIÇARŞI'DA SON DURUM
İstanbul Kapalıçarşı'da 483,20 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 483,40 liradan, 3 bin 184 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 195 liradan, 441 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 445 liradan, 3 bin 112 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 3 bin 132 liradan, bin 556 liradan alınan Yarım Ziynet bin 566 liradan ve 778 liradan alınan Çeyrek Ziynet 783 liradan satıldı.
Son Dakika: Gram altın, Çeyrek altın fiyatları uyarısı! Altın Uzmanı'ndan altın fiyatı flaş düşüş tarihi... | Video