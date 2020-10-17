iPhone 12 serisinin Türkiye fiyatı ne kadar, kaç TL? iPhone 12 mini, iPhone 12, iPhone 12 Pro ve iPhone 12 Pro Max fiyatları belli oldu!

Bir kaynak tarafından iPhone 12'lerin operatör fiyatlarını içeren bir liste sızdırıldı. Bu liste şu anda internette dolanıyor. Başlangıç fiyatlarına bakarsak iPhone 12 mini 9.999 TL, iPhone 12 10.999 TL, iPhone 12 Pro 14.999 TL ve iPhone 12 Pro Max ise 16.999 TL olarak görünüyor.

Şunu yeniden belirtelim, bu listedeki fiyatlar, resmi fiyatlar değil. Söz konusu fiyatların iddia olduğunu unutmayın!