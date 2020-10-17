Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri iPhone 12 serisinin Türkiye fiyatı ne kadar, kaç TL? iPhone 12 mini, iPhone 12, iPhone 12 Pro ve iPhone 12 Pro Max fiyatları belli oldu!

serisinin fiyatı ne kadar, kaç TL? , iPhone 12, ve fiyatları belli oldu!

kaç lira olacak? Yeni iPhone'ların fiyatı nedir? iPhone 12 'de ne zaman satışa çıkacak? soruları bu aralar 'da sıklıkla aratılıyor. iPhone 12'nin Türkiye çıkış tarihi belli değil. 'ın açıklamasına göre iPhone 12 ve Pro modelleri, 23 Ekim'de Amerika'da satışa çıkacak. ve Pro Max ise 13 Kasım'da ABD'deki raflarda yerini alacak. Ancak bu tarihler Türkiye için farklı olabilir. iPhone 12'nin Türkiye fiyatına gelecek olursak, işte bu konuda ortada dönen resmi olmayan bazı bilgiler var. Geçtiğimiz günlerde bir teknoloji mağazası tarafından 'nun fiyatı listelenmişti. Şimdi ise iPhone 12 mini, iPhone 12, iPhone 12 Pro ve 'in Türkiye fiyatlarını içeren sızıntı gerçekleşti. İşte konuyla ilgili detaylar...

Giriş Tarihi: 17.10.2020 14:19 Son Güncelleme: 17.10.2020 14:19 ABONE OL
iPhone 12 serisinin Türkiye fiyatı sızdı! iPhone 12 mini, iPhone 12, iPhone 12 Pro ve iPhone 12 Pro Max kaç TL?

biraz gecikmeli olarak ailesini tanıttı. 4 farklı model içeren seri, iPhone X'ten beridir en büyük tasarım değişikliğe sahip. Tüm modellerde ise OLED ekran kullanılmış durumda. Yeni iPhone serisinin fiyatları merak ediliyor. iPhone 12'nin fiyatı nedir? iPhone 12 ne kadardan satılacak? iPhone 12 fiyatı belli oldu mu? gibi sorular aratılıyor ve yeni iPhone'ların fiyatlarına bakılıyor.

iPhone 12 serisinin Türkiye fiyatı sızdı! iPhone 12 mini, iPhone 12, iPhone 12 Pro ve iPhone 12 Pro Max kaç TL?

Geçtiğimiz günlerde bir teknoloji mağazası tarafından Pro'nun 128 GB'lık modeli ön siparişe açılmıştı. Kısa süreyle ön siparişte kalan telefonun fiyatı 23.600 TL listelendi. Bu fiyat haliyle sosyal medya ve çeşitli forumlarda kendine yer buldu. Fiyatı abartılı bulanlar kadar, PR çalışması olduğunu belirten kullanıcılar var. Şimdiye kadar ortaya çıkan fiyat buydu, fakat yeni bir sızıntı daha gerçekleşti.

iPhone 12 serisinin Türkiye fiyatı sızdı! iPhone 12 mini, iPhone 12, iPhone 12 Pro ve iPhone 12 Pro Max kaç TL?

Bir kaynak tarafından 'lerin operatör fiyatlarını içeren bir liste sızdırıldı. Bu liste şu anda internette dolanıyor. Başlangıç fiyatlarına bakarsak 9.999 TL, iPhone 12 10.999 TL, 14.999 TL ve ise 16.999 TL olarak görünüyor.

Şunu yeniden belirtelim, bu listedeki fiyatlar, resmi fiyatlar değil. Söz konusu fiyatların iddia olduğunu unutmayın!

iPhone 12 serisinin Türkiye fiyatı sızdı! iPhone 12 mini, iPhone 12, iPhone 12 Pro ve iPhone 12 Pro Max kaç TL?

IPHONE 12 TEKNİK ÖZELLİKLER

Boyutlar: 146.7 x 71.5 x 7.4 mm
Ağırlık: 162 gram
Ekran: 6.1 inç OLED ekran, 460 ppi, çözünürlük 2532 x 1170
İşlemci: A14 Bionic
Depolama alanı: 64, 128, 256
Ön kamera: 12 MP
Arka kamera: 12 + 12 MP
Bağlantılar: 5G SA/NSA, Çift 4G VoLTE, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0, USB Lightning
İşletim sistemi: iOS 14

iPhone 12 serisinin Türkiye fiyatı sızdı! iPhone 12 mini, iPhone 12, iPhone 12 Pro ve iPhone 12 Pro Max kaç TL?

IPHONE 12 MINI TEKNİK ÖZELLİKLER

Boyutlar: 131.5 x 64.2 x 7.4 mm
Ağırlık: 135 gram
Ekran: 5.4 inç OLED ekran, 476 ppi, çözünürlük 2340 x 1080
İşlemci: A14 Bionic
Depolama alanı: 64, 128, 256
Ön kamera: 12 MP
Arka kamera: 12 + 12 MP
Bağlantılar: 5G SA/NSA, Çift 4G VoLTE, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0, USB Lightning
İşletim sistemi: iOS 14

iPhone 12 serisinin Türkiye fiyatı sızdı! iPhone 12 mini, iPhone 12, iPhone 12 Pro ve iPhone 12 Pro Max kaç TL?

IPHONE 12 PRO VE IPHONE 12 PRO MAX TEKNİK ÖZELLİKLER

Boyutlar:
Pro: 146.7 x 71.5 x 7.4 mm
Max: 160.8 x 78.1 x 7.4 mm

Ağırlık:
iPhone 12 Pro: 189 gram
: 228 gram

Ekran:
iPhone 12 Pro: 6.1 inç OLED ekran, 460 ppi, çözünürlük 2532 x 1170
iPhone 12 Pro Max: 6.7 inç OLED ekran, 458 ppi, çözünürlük 2778 x 1284

İşlemci: A14 Bionic
Depolama alanı: 128, 256, 512 GB
Ön kamera: 12 MP
Arka kamera: Ultra geniş, geniş ve telefoto (LiDAR sensörü)
Bağlantılar: 5G SA/NSA, Çift 4G VoLTE, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0, USB Lightning
İşletim sistemi: iOS 14

ARKADAŞINA GÖNDER
iPhone 12 serisinin Türkiye fiyatı ne kadar, kaç TL? iPhone 12 mini, iPhone 12, iPhone 12 Pro ve iPhone 12 Pro Max fiyatları belli oldu!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA