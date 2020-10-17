Vergi borçları ve SGK prim borçları yapılandırma nasıl yapılır? İşveren ve çalışanları yakından ilgilendiren konuyla alakalı olarak AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş'tan açıklama geldi. Vergi ve SGK prim borçları yapılandırma çalışmalarının devam edildiği kamuoyuna duyuruldu. Konuyla ilgili olarak çalışmaların tamamlanmasının ardından kanun teklifinin görüşmeleri sırasında Plan ve Bütçe Komisyonuna sunulacağının bilgisi verildi. Peki Vergi borçları ve SGK prim borçları yapılandırma nasıl yapılır?

VERGİ BORÇLARI VE SGK PRİM BORÇLARI YAPILANDIRMA NASIL YAPILIR?

Geçtiğimiz günlerde TBMM'de yeni istihdam paketine ilişkin açıklamalarda bulunan AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Muş, vergi ve sgk borç yapılandırmasına ilişkin açıklamasında "Teklifimiz 43 maddeden oluşmaktadır. Vergi ve SGK borçlarının yapılandırılması çalışmamız var" dedi.