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Haberler Ekonomi Haberleri Altın fiyatları SON DAKİKA HAREKETLİLİĞİ: Gram, tam, cumhuriyet, ata, 22 ayar bilezik ve çeyrek altın fiyatları 18 Ekim bugün ne kadar?

Altın fiyatları HAREKETLİLİĞİ: Gram, tam, cumhuriyet, ata, ve fiyatları 18 Ekim bugün ne kadar?

Kapalıçarşı’dan gelen güncel ve canlı altın fiyatları, küçük ve büyük ölçekli yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Haftanın kapanış gününde , 484 TL seviyesinde bulunuyordu. Altın fiyatları ile ilgili gelişmeleri ise, yatırımını bu yönde gerçekleştiren vatandaşlar tarafından gözlemleniyor. Ağustos ayında zirve rakamlarını gören altın, Ekim ayında da dalgalı bir grafik sergilemeye devam ediyor. Peki, altın fiyatları bugün ne kadar? 18 Ekim Pazar gram altın, tam, yarım, cumhuriyet, ata, ve fiyatlarına haberimizin içerisinden ulaşabilir, son dakika gelişmelerini takip edebilirsiniz…

Giriş Tarihi: 18.10.2020 09:33 ABONE OL
Altın fiyatları SON DAKİKA HAREKETLİLİĞİ: Gram, tam, cumhuriyet, ata, 22 ayar bilezik ve çeyrek altın fiyatları 18 Ekim bugün ne kadar?

Altın fiyatları üzerinde yaşanan gelişmeleri, yatırımını bu yönde gerçekleştirmiş vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Altının gram fiyatı sabah saatlerinde 484 lira civarında bulunurken, yatırımcılar Kapalıçarşı'dan gelen güncel ve canlı rakamları görmeden kuyumcuların yolunu tutmuyor. Peki, çeyrek ve fiyatları 18 Ekim bugün ne kadar? İşte gram, tam, yarım, cumhuriyet, ata, fiyatları…

ALTIN FİYATLARI 18 EKİM PAZAR BUGÜN NE KADAR?

Altın fiyatları koronavirüs salgınının getirdiği ekonomik etkilerden dolayı hareketli bir grafik çizmeye devam ediyor. Hal böyle olunca güncel fiyatlar vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Bugün ise altının gram fiyatı 484 lira civarında işlem görüyor.

GRAM, TAM, ATA, 22 AYAR BİLEZİK VE ÇEYREK ALTIN FİYATLARI

Altın fiyatlarının haftanın son işlem günündeki hareketliliğine haberimizin içerisinden ulaşabilir, güncel ve canlı rakamları görüntüleyebilirsiniz…

Altın fiyatları SON DAKİKA HAREKETLİLİĞİ: Gram, tam, cumhuriyet, ata, 22 ayar bilezik ve çeyrek altın fiyatları 18 Ekim bugün ne kadar?

ATA ALTIN

Alış: 3.218,90

Satış: 3.240,70

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CUMHURİYET ALTIN

Alış: 3.240,70

Satış: 3.254,00

Altın fiyatları SON DAKİKA HAREKETLİLİĞİ: Gram, tam, cumhuriyet, ata, 22 ayar bilezik ve çeyrek altın fiyatları 18 Ekim bugün ne kadar?

GRAM ALTIN

Alış: 484,36

Satış: 484,61

Altın fiyatları SON DAKİKA HAREKETLİLİĞİ: Gram, tam, cumhuriyet, ata, 22 ayar bilezik ve çeyrek altın fiyatları 18 Ekim bugün ne kadar?

ÇEYREK ALTIN

Alış: 785,40

Satış: 793,60

Altın fiyatları SON DAKİKA HAREKETLİLİĞİ: Gram, tam, cumhuriyet, ata, 22 ayar bilezik ve çeyrek altın fiyatları 18 Ekim bugün ne kadar?

TAM ALTIN

Alış: 3.094,60

Satış: 3.154,45

Altın fiyatları SON DAKİKA HAREKETLİLİĞİ: Gram, tam, cumhuriyet, ata, 22 ayar bilezik ve çeyrek altın fiyatları 18 Ekim bugün ne kadar?

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Altın fiyatları SON DAKİKA HAREKETLİLİĞİ: Gram, tam, cumhuriyet, ata, 22 ayar bilezik ve çeyrek altın fiyatları 18 Ekim bugün ne kadar?
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