Altın fiyatları SON DAKİKA HAREKETLİLİĞİ: Gram, tam, cumhuriyet, ata, 22 ayar bilezik ve çeyrek altın fiyatları 18 Ekim bugün ne kadar?

Altın fiyatları üzerinde yaşanan son dakika gelişmeleri, yatırımını bu yönde gerçekleştirmiş vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Altının gram fiyatı sabah saatlerinde 484 lira civarında bulunurken, yatırımcılar Kapalıçarşı'dan gelen güncel ve canlı rakamları görmeden kuyumcuların yolunu tutmuyor. Peki, çeyrek ve gram altın fiyatları 18 Ekim bugün ne kadar? İşte gram, tam, yarım, cumhuriyet, ata, 22 ayar bilezik fiyatları…
Altın fiyatları koronavirüs salgınının getirdiği ekonomik etkilerden dolayı hareketli bir grafik çizmeye devam ediyor. Hal böyle olunca güncel fiyatlar vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Bugün ise altının gram fiyatı 484 lira civarında işlem görüyor.
Altın fiyatlarının haftanın son işlem günündeki hareketliliğine haberimizin içerisinden ulaşabilir, güncel ve canlı rakamları görüntüleyebilirsiniz…
ATA ALTIN
Alış: 3.218,90
Satış: 3.240,70
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CUMHURİYET ALTIN
Alış: 3.240,70
Satış: 3.254,00
GRAM ALTIN
Alış: 484,36
Satış: 484,61
ÇEYREK ALTIN
Alış: 785,40
Satış: 793,60
TAM ALTIN
Alış: 3.094,60
Satış: 3.154,45