AssisTT’ten 5 bin kişiye istihdam

TÜRK Telekom'un müşteri hizmetleri ve çağrı merkezi şirketi AssisTT, istihdam atağına geçti. Marttan bugüne kadar 3 bin 400 kişiyi işe alan şirket, 2020 sonuna kadar ise 16 farklı ilde bin 600 kişiye daha istihdam sağlayacak. İşe alımlar; Adıyaman, Amasya, Ankara, Aydın, Burdur, Çorum, Diyarbakır, Erzincan, Erzurum, Giresun, İzmir, Karaman, Ordu, Rize, Samsun ve Van'da olacak. Başvurular http://kariyer.assistt. com.tr ve İŞKUR aracılığıyla yapılacak. AssisTT'in yılsonuna kadar işe alacağı çalışan sayısı 5 bine ulaşacak. İstihdama katkı sağlamayı, millî bir sorumluluk olarak gördüklerini belirten AssisTT Genel Müdürü Haktan Saran, "Pandemi sürecinde de büyümemizi sürdürdük" dedi.