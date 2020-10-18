CarrefourSA’da ‘Doğru’ stratejisi

SABANCI Holding ve Carrefour Grup iştiraki CarrefourSA, uzun yıllardır yaş sebze-meyve, kırmızı et, balık ve deniz mahsulleri, yumurta vb. taze gıda başta olmak üzere tüm ürünlerine ilişkin yaptığı yatırımlar kapsamında yeni dönem stratejisini üreticinin, ürünün, hizmetin ve fiyatın doğrusu olarak belirledi. Yeni stratejiye ilişkin bir değerlendirme yapan CarrefourSA Genel Müdürü Kutay Kartallıoğlu, "Türkiye'nin 52 şehrindeki 670 marketimizden ve CarrefourSA Online Marketi'nden her gün yüzbinlerce müşterimiz için en doğru ürünleri belirleyip, doğru tedarikçilerden doğru fiyatlarla temin etmek için çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.