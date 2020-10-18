Havalimanlarında "uçuş kaçırma" derdi bitiyor!

Yolcular, uçuşlarını sosyal medya hesaplarından da takip edebilecekler, havalimanlarındaki tüm hizmetleri cep telefonlarından keşfedebilecekler.

UYGULAMA SÜREKLİ GELİŞTİRİLECEK

"Uçuş Rehberim" uygulamasının getirdiği diğer bir yenilik de "Aracım Nerede?" hizmeti. Araçlarını havalimanı bölgesine park eden yolcular, bundan sonra araçlarını aramak zorunda kalmayacak.