Kredi faiz oranları SON DAKİKA HABERİ: Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank güncel taşıt-ihtiyaç-konut kredisi faiz oranları ne kadar?

Güncel kredi faiz oranları son dönemde vatandaşlar tarafından sıklıkla araştırılıyor. Koronavirüs salgını tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de ekonomik olumsuzlukları beraberinde getirirken, bu süreçte bankalar kredi paketleri sunuyor. Durum böyle olunca ihtiyaç sahibi vatandaşlar 'Güncel kredi faiz oranları ne kadar?' sorusunun yanıtını araştırıyor. İşte İşte Ziraat Bankası, Halkbank, TEB, Garanti, İş Bankası, Denizbank, Vakıfbank ve diğer özel bankaların son dakika ihtiyaç - taşıt - konut kredisi faiz oranları...
ZİRAAT BANKASI FAİZ ORANLARI:
Tüketici kredisi: 1.34
Taşıt kredisi: 1.3
Konut kredisi: 1.29
VAKIFBANK FAİZ ORANLARI:
SarıPanjur Konut Kredisi: 1.29
Taşıt kredisi: 1.65
Taksitli ihtiyaç kredisi: 1.99
DENİZBANK FAİZ ORANLARI
Konut kredisi: 1.34
Taşıt kredisi: 1.36
İhtiyaç kredisi: 1.87
HALKBANK FAİZ ORANLARI:
İhtiyaç kredisi: 1.31
Taşıt kredisi: 1.30
Konut kredisi: 0.99
AKBANK FAİZ ORANLARI:
Direkt kredi: 1.81
İhtiyaç kredisi: 1.75
Konut kredisi: 1.30
Taşıt kredisi: 1.37
İŞ BANKASI FAİZ ORANLARI:
İhtiyaç kredisi: 1.30
Taşıt kredisi: 1.30
Ev kredisi: 1.25
GARANTİ BANKASI FAİZ ORANLARI:
İhtiyaç kredisi 1.39
Konut kredisi: 1.31
Taşıt kredisi: 1.47
TEB FAİZ ORANLARI:
İhtiyaç kredisi: 1.24
Taşıt kredisi: 1.3
Konut kredisi: 1.34
QNB FİNANSBANK FAİZ ORANLARI:
İhtiyaç kredisi: 1.19
Konut kredisi: 1.58
Taşıt kredisi: 1.61