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: Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank güncel taşıt-ihtiyaç-konut kredisi faiz oranları ne kadar?

ile ilgili son dakika haberleri, vatandaşlar tarafından yakından takip edilen konular arasında yer alıyor. Corona virüs salgınının getirdiği ekonomik olumsuzlar kredi faiz oranlarına olan ilgiyi arttırdı. Hal böyle olunca, bankaların güncel ihtiyaç - taşıt - konut kredisi faiz oranlarını merak eden vatandaşlar da internet üzerinden 'kredi faiz oranları ne kadar?' sorusunun yanıtını arıyor. Biz de haberimizde Ziraat Bankası, Halkbank, Akbank, Garanti Bankası, İş Bankası, TEB, QNB Finansbank ve diğer bankaların son dakika ihtiyaç - taşıt - konut kredisi faiz oranlarını derledik! İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 18.10.2020 15:01 ABONE OL
Kredi faiz oranları SON DAKİKA HABERİ: Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank güncel taşıt-ihtiyaç-konut kredisi faiz oranları ne kadar?

Güncel son dönemde vatandaşlar tarafından sıklıkla araştırılıyor. Koronavirüs salgını tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de ekonomik olumsuzlukları beraberinde getirirken, bu süreçte bankalar kredi paketleri sunuyor. Durum böyle olunca ihtiyaç sahibi vatandaşlar 'Güncel kredi faiz oranları ne kadar?' sorusunun yanıtını araştırıyor. İşte İşte Ziraat Bankası, Halkbank, TEB, Garanti, İş Bankası, Denizbank, Vakıfbank ve diğer özel bankaların son dakika ihtiyaç - taşıt - konut kredisi faiz oranları...

ZİRAAT BANKASI FAİZ ORANLARI:

Tüketici kredisi: 1.34

Taşıt kredisi: 1.3

Konut kredisi: 1.29

Kredi faiz oranları SON DAKİKA HABERİ: Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank güncel taşıt-ihtiyaç-konut kredisi faiz oranları ne kadar?

VAKIFBANK FAİZ ORANLARI:

SarıPanjur Konut Kredisi: 1.29

Taşıt kredisi: 1.65

Taksitli ihtiyaç kredisi: 1.99

Kredi faiz oranları SON DAKİKA HABERİ: Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank güncel taşıt-ihtiyaç-konut kredisi faiz oranları ne kadar?

DENİZBANK FAİZ ORANLARI

Konut kredisi: 1.34

Taşıt kredisi: 1.36

İhtiyaç kredisi: 1.87

Kredi faiz oranları SON DAKİKA HABERİ: Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank güncel taşıt-ihtiyaç-konut kredisi faiz oranları ne kadar?

HALKBANK FAİZ ORANLARI:

İhtiyaç kredisi: 1.31

Taşıt kredisi: 1.30

Konut kredisi: 0.99

Kredi faiz oranları SON DAKİKA HABERİ: Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank güncel taşıt-ihtiyaç-konut kredisi faiz oranları ne kadar?

AKBANK FAİZ ORANLARI:

Direkt kredi: 1.81

İhtiyaç kredisi: 1.75

Konut kredisi: 1.30

Taşıt kredisi: 1.37

Kredi faiz oranları SON DAKİKA HABERİ: Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank güncel taşıt-ihtiyaç-konut kredisi faiz oranları ne kadar?

İŞ BANKASI FAİZ ORANLARI:

İhtiyaç kredisi: 1.30

Taşıt kredisi: 1.30

Ev kredisi: 1.25

Kredi faiz oranları SON DAKİKA HABERİ: Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank güncel taşıt-ihtiyaç-konut kredisi faiz oranları ne kadar?

GARANTİ BANKASI FAİZ ORANLARI:

İhtiyaç kredisi 1.39

Konut kredisi: 1.31

Taşıt kredisi: 1.47

TEB FAİZ ORANLARI:

İhtiyaç kredisi: 1.24

Taşıt kredisi: 1.3

Konut kredisi: 1.34

Kredi faiz oranları SON DAKİKA HABERİ: Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank güncel taşıt-ihtiyaç-konut kredisi faiz oranları ne kadar?

QNB FİNANSBANK FAİZ ORANLARI:

İhtiyaç kredisi: 1.19

Konut kredisi: 1.58

Taşıt kredisi: 1.61

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Kredi faiz oranları SON DAKİKA HABERİ: Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank güncel taşıt-ihtiyaç-konut kredisi faiz oranları ne kadar?
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