19 Ekim 2020 Evde bakım maaşı yatan iller listesi: Evde bakım maaşı hangi illerde yattı?

Bakanlık tarafından il il yatırılan evde bakım parası ile ilgili araştırmalar başladı. SMS üzerinden sorgulama yapılabileceği gibi E Devlet üzerinden den sorgulama yapılabiliyor. Bu bağlamda; evde bakım maaşı yatan iller listesi neler? Evde bakım maaşı hangi illerde yattı?
Evde bakım maaşı yatan iller listesi ve detayları şu şekilde;
EVDE BAKIM PARASI YATAN İLLER LİSTESİ
Evde bakım aylığı her ilde farklı günlerde hesaplara yatmaktadır. Bu yüzden evde bakım maaşı alacak kişilerin Ziraat Bankası üzerinden mesaj (SMS) ya da e- Devlet (https://giris.turkiye.gov.tr/Giris/) sistemine giriş yaptığında arama kısmına 'Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama' ekranına ulaşılarak çıkan ekrandan evde bakım parası bilgileri öğrenilebilir. Aşağıda yer alan link üzerinden giriş yapılarak evde bakım aylığı yatan iller listesinde bulunanlar kendi maaşını öğrenebilir.
T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümtür Selçuk'un açıklamasıyla engelli, yaşlı ve bakıma muhtaç kişilere verilen evde bakım aylığı dün itibari ile hesaplara yattı. Fakat evde bakım aylığı yatan iller listesi aşağıdadır. Liste açıklandıkça haberimizde yer alacak.. 19 Ekim 2020 Pazartesi evde bakım parası yatan iller listesi!
1- Tokat
2- Karabük
3- Hatay
4- Aksaray
5- Antalya
6- Afyonkarahisar
7- Sakarya
8- Şanlıurfa
9- Zonguldak
10- Konya
11- Samsun
12- Mersin
13- İstanbul
14- Manisa
15- Denizli
16- Bilecik
17- Ordu
18- Erzurum
19- Kars
20- Balıkesir
21- İzmir
22- Çanakkale
23- Uşak
24- Bursa
25- Adana
26- Kayseri
EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA İŞLEMİ İÇİN TIKLAYINIZ...
EVDE BAKIM PARASI NASIL ÖĞRENİLİR?
Evde bakım aylığı alarak muhtaç ya da yaşlı bir kişiye bakan vatandaşlar, Ziraat Bankası üzerinden SMS ile öğrenebilecek. Evde bakım parası nasıl öğrenilir merak edenler için Ziraat Katılım Bankası'ndan maaş alanlar için şöyle; Telefonunuzdan SMS bölümüne büyük harflerle BAKIYE yazıp mesajı 4747'ye göndermeniz yeterlidir. Gönderilen mesaj bir mesaj ücreti ile ücretlendirilecektir.