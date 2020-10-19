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Haberler Ekonomi Haberleri Canlı ve güncel rakamlar ile altın fiyatları son dakika haberi: 19 Ekim 2020 Pazartesi 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

Canlı ve güncel rakamlar ile haberi: 19 Ekim 2020 Pazartesi , tam, yarım, gram ve fiyatları ne kadar, kaç TL?

Haftanın ilk gününde Kapalıçarşı'dan gelen bilgisi vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Güncel ve canlı rakamlar merak edilirken konu ile ilgili haberleri de yakından takip ediliyor. Corona virüsü nedeniyle değişen grafiğe neden olan sarı metal alış ve satış fiyatlarına bakıldığında hareketlilik bugün de görülüyor. Bu bağlamda; altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 19 Ekim 2020 Pazartesi , tam, yarım, gram ve fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte son dakika haberinin detayları!

Giriş Tarihi: 19.10.2020 08:01 Son Güncelleme: 19.10.2020 08:02 ABONE OL
SON DAKİKA – Altın fiyatlarında hareketlilik başladı! 19 Ekim 2020 Pazartesi 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

haberleri sabah saatlerinden itibaren araştırılmaya başlandı. Güncel ve canlı rakamlar araştırılırken küçük ve büyük ölçekli yatırımcıların da ilgi odağı oluyor. Ekonominin merkezinde yer alan bu durum nedeniyle canlı rakamlar ve uzman yorumları bu noktada önem kazanıyor. Peki; bugün altın fiyatları ne kadar oldu? 19 Ekim 2020 Pazartesi , tam, yarım, gram ve fiyatları ne kadar, kaç TL?

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU? 19 EKİM 2020 PAZARTESİ

Sabah saatlerinden itibaren altın fiyatları ile ilgili araştırmalar başladı. Kapalıçarşı'dan gelen canlı ve güncel rakamlar vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Haberimizin içerisinden 19 Ekim 2020 Pazartesi altın fiyatları son dakika haberlerine ulaşabilir, canlı rakamları görebilirsiniz.

SON DAKİKA – Altın fiyatlarında hareketlilik başladı! 19 Ekim 2020 Pazartesi 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 436,63

SATIŞ: 453,51

22 AYAR BİLEZİK FİYATI

ATA ALTIN

ALIŞ: 3.213,30

SATIŞ: 3.237,70

ATA ALTIN FİYATI

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 3.205,00

SATIŞ: 3.254,00

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

SON DAKİKA – Altın fiyatlarında hareketlilik başladı! 19 Ekim 2020 Pazartesi 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

TAM ALTIN

ALIŞ: 3.094,60

SATIŞ: 3.154,45

TAM ALTIN FİYATI

YARIM ALTIN

ALIŞ: 1.568,10

SATIŞ: 1.583,80

YARIM ALTIN FİYATI

SON DAKİKA – Altın fiyatlarında hareketlilik başladı! 19 Ekim 2020 Pazartesi 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 784,00

SATIŞ: 792,90

ÇEYREK ALTIN FİYATI

GRAM ALTIN

ALIŞ: 484,16

SATIŞ: 484,25

GRAM ALTIN FİYATI

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Canlı ve güncel rakamlar ile altın fiyatları son dakika haberi: 19 Ekim 2020 Pazartesi 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL?
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