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Geri ödeme listesine 65 ilaç daha alındı

Giriş Tarihi: 19.10.2020 ABONE OL
Geri ödeme listesine 65 ilaç daha alındı
AİLE Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 1'i kanser, 8'i solunum hastalıkları, 5'i diyabet ilacı olmak üzere 65 ilacı daha geri ödeme listesine aldıklarını bildirdi. Bakan Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, Sosyal Güvenlik Kurumu'nun gelir ödeme listesine yeni ilaçlar aldıklarını belirterek, şunları kaydetti: "1'i kanser, 8'i solunum hastalıkları ve 5'i diyabet ilacı olmak üzere 65 ilacı daha geri ödeme listesine aldık. Bu ilaçlardan 63'ü yerli üretim niteliğine sahip. Son alınan ilaçlarla birlikte SGK tarafından bedeli ödenen ilaç sayısı toplam 8 bin 862'ye ulaştı." Selçuk, vatandaşların ilaçları SGK ile sözleşmeli eczanelerden temin edebileceğini belirtti.
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Geri ödeme listesine 65 ilaç daha alındı
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