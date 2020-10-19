Konutta metrekare fiyatları tarihi zirvede

TÜRKİYE genelinde konut metrekare ortalama birim fiyatı, yükselişini 17 aydır sürdürerek ağustos sonunda 3 bin 530 lira ile tüm zamanların zirvesini gördü. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası verilerine göre, tarihi zirvesini gören konut metrekare ortalama birim fiyatı, bu yılın 8 ayında yüzde 20.5, son bir yılda ise yüzde 25.9 artış gösterdi. Geçen yılın sonunda 2 bin 931 lira düzeyinde bulunan fiyat, 8 ayda 600 lira artış gösterdi. Böylece 100 metrekarelik bir evin fiyatı, 8 ayda 60 bin lira artmış oldu. Geçen yılın sonuna göre 8 aylık dönemde metrekare fiyatı 828 lira artan İstanbul'da, son bir yıllık süreçte ise fiyatlar 1.069 lira yükselmiş oldu. İstanbul'da konut metrekare birim fiyatı, bir yılda yüzde 22.7, 8 ayda yüzde 16.8 arttı. İstanbul'da 100 metrekarelik evin fiyatı, son bir yılda 100 bin liranın üzerinde arttı.