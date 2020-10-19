Limak Rusya’da devler ligine oynuyor

Türk müteahhitlik sektörü için en önemli pazarlardan biri konumundaki Rusya'ya 2015'te Rostov Havalimanı yatırımı ile adım atan Limak İnşaat, kısa sürede yaklaşık 1.6 milyar dolarlık projeye imza atarak, ülkede faaliyet gösteren en prestijli firmalar arasına adını yazdırdı.

Pandemi döneminde bile pazarda 350 milyon dolarlık yeni projeye imza atan şirketin hedefi bu rakamı yılsonuna kadar 2 milyar dolara çıkarmak. Limak Holding Kurucu Başkanı Nihat Özdemir ve Yönetim Kurulu Başkan Vekili Serdar Bacaksız, pazara yönelik hedeflerini basın mensuplarıyla paylaştı. Özdemir, şunları söyledi: "Türk müteahhitler burada oldukça etkililer ve iyi bir imajları var. Pazara zamanında girdik. Çünkü daha yapacak çok iş var. Ülkede 10 ayrı şehirde iş yaptık. Şimdi 11'inci de geliyor. Burası dünyanın en büyük kara alanına sahip. Onun için Rusya'da iş bitmez. 5'inci havalimanını yapıyoruz."

Şirketin Sibirya'nın OMSC şehrinde hayata geçirdiği buz hokeyi stadı 60 bin metrekare kapalı alandan oluşuyor. 12 bin seyirci kapasiteli stadının işvereni ise Gazprom şirketlerinden Arena Mühendislik. Pandemi döneminde anlaşması imzalanan 200 milyon dolarlık yatırımın 1 Eylül 2022'de teslim edilmesi planlanıyor.



YARIM BIRAKILAN PROJEYİ ALDI

Şirketin diğer projesi Başkurdistan'ın Başkenti Ufa'da yüzde 30'u tamamlanarak yarım bırakılan Doğu Çıkışı Otoyolu. 20 yıllık yap-işlet-devret modeliyle hayata geçirilen ve 2023'te tamamlanacak projenin büyüklüğü ise 500 milyon dolar. Moskova'da hayata geçirilen 927 daireli JK Headliner Konut projesi ise tüm hızıyla sürüyor. Yüzde 38'i tamamlanan projede, en pahalı daire 101 metrekare ve fiyatı 457 bin dolar. 100 milyon dolarlık projede dairelerin yüzde 60'ının satıldığını belirten Serdar Bacaksız, "Ağırlıklı olarak Ruslar alıyor. Türkler'in de aldığını biliyoruz" dedi.



KONUT SEKTÖRÜNE GERİ DÖNDÜ

Rusya'da pandemi sonrası konut hamlesi başlatıldığını söyleyen Özdemir, "Devlet konuta büyük teşvik veriyor. Burada konutta etkili bir noktaya geleceğiz. Rusya ve Makedonya'daki konut yatırımlarımızla sektöre dönüş yaptık. Türkiye'de devam edip ettirmeyeceğimiz şu an için net değil. Gaziantep ve Ankara'da büyük arazilerimiz var. Ankara'da AVM ve otelin de olduğu karma bir proje düşünüyoruz" dedi.



İSTİHDAM VE İHRACATA KATKI

Bu yıl ENR-250 uluslararası büyük müteahhitler listesinde 61'inci sırada yer alan Limak İnşaat, 14 ülkede faaliyet gösteriyor. Yurtdışında proje hayata geçirmenin ülke için önemine dikkat çeken Özdemir, "Buralara geldiğimizde yanımızda çalışanları da getiriyoruz, Türkiye'den malzeme getiriyoruz. Hem Türk istihdamına hem ülke ihracatına destek oluyoruz" diye konuştu.



BANKALARIMIZ OLDUKÇA SAĞLAM

Genel ekonomi ile ilgili de değerlendirme yapan Nihat Özdemir, "Bizim için en önemli şey bankacılık sektörünün ayakta ve Türk iş dünyasına destek olmasıdır. Bankalarımız oldukça sağlam bir yapıya sahip. En sağlam kurumların başında bankacılık sektörü geliyor. Bizim şu ana kadar herhangi bir ödeme planlarını değiştirmek üzere bankalardan bir talebimiz olmadı" diye konuştu. Özdemir enflasyon, faiz, kur arasındaki dengeli artışın iş dünyası için önemli olduğunu söyledi.

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