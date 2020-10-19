SON DAKİKA HABERİ: Milyonlarca emeklinin beklediği zam haberi: SSK ve BAĞKUR emekli Ocak maaş zammı ne kadar olacak?

Emekli Ocak zammı ile ilgili son dakika haberi: Yeni yılın gelmesine iki buçuk aydan az bir süre kala, emekli maaşlarına yapılacak zam miktarı ile ilgili detaylarda netleşmeye başlıyor. Bilindiği üzere emekliler her yıl Ocak ve Temmuz aylarında maaşlarına zam alıyor. Yapılan bu zamlarda ise en büyük etken enflasyon rakamları oluyor. Şu ana kadar 3 aylık enflasyon verileri açıklandı. Açıklanan rakam doğrultusunda da maaşlara yapılacak zam miktarı netleşiyor. Peki, emekli Ocak maaş zammı ne kadar olacak? İşte son dakika emekli haberi…
Emekli maaşlarına yapılacak zam miktarı için Ekim, Kasım ve Aralık ayı enflasyon rakamları bekleniyor. Şu ana kadar açıklanan rakamlar ve enflasyon tahminleri ise Ocak ayında yapılacak zam ile ilgili fikir verdi.
Peki, emekli Ocak maaş zammı ne kadar?
İşte son dakika haberinin ayrıntıları…
EMEKLİ MAAŞ ZAMLARI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?
SSK ve Bağ-Kur emeklileri ile memurlara her Ocak ve Temmuz aylarında zam yapılıyor. Zam oranları enflasyon rakamlarına göre belirleniyor. 2020'nin ikinci 6 aylık enflasyon verilerinin açıklanması ile birlikte yeni zamlar da belli olacak. Yeni zamlar için Ekim, Kasım ve Aralık enflasyon oranları bekleniyor.
Temmuz, Ağustos ve Eylül enflasyonu yüzde 2.44 olarak gerçekleşti. Ekim, Kasım ve Aralık enflasyonuyla bu oran yükselecek. Yeni Ekonomi Programı'ndaki yüzde 10.5'lik 2020 yılı enflasyon tahminine göre de zam oranı yüzde 4.49'a çıkabilecek.
KİM NE KADAR ALACAK?
Takvim Gazetesi'nin haberine göre, halen en düşük emekli aylığı esnafta bin 886, 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda 2 bin 233 lira seviyesinde bulunuyor. 3 aylık yüzde 2.44'lük enflasyona göre en düşük maaş esnafta bin 932, 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda 2 bin 287 liraya çıkacak.
2 BİN 333 LİRAYI BULACAK
Eğer zam oranı yüzde 4.49 çıkarsa da taban aylık esnafta bin 971, SSK'lılarda 2 bin 333 lirayı bulacak.
AİLE YARDIMI NE KADAR OLACAK?
Yüzde 4.4 artış ile eş yardımı 366,54, çocuk yardımı 0-6 yaş için 80,62, üstü için 40,31 liraya çıkacak. 2 çocuklu, eşi çalışmayan memur 527 lira alabilecek.
YAŞLIYA 742 TL
65 yaş aylığı halen 711,50 lira seviyesinde bulunurken, 742,81 liraya çıkacak.
ENGELLİ VE EVDE BAKIM MAAŞI
Yüzde 40-69 engeli olanların aylığı 592,96 liraya, yüzde 70 ve üzeri engeli olanların aylığı da 889,44 liraya yükselecek.
Evde bakıma muhtaç yaşlı ve engelli yakınına bakanlara ödenen aylık, bin 612 liraya ulaşacak.