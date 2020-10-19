SON DAKİKA HABERİ: Milyonlarca emeklinin beklediği zam haberi: SSK ve BAĞKUR emekli Ocak maaş zammı ne kadar olacak?

Emekli Ocak zammı ile ilgili son dakika haberi: Yeni yılın gelmesine iki buçuk aydan az bir süre kala, emekli maaşlarına yapılacak zam miktarı ile ilgili detaylarda netleşmeye başlıyor. Bilindiği üzere emekliler her yıl Ocak ve Temmuz aylarında maaşlarına zam alıyor. Yapılan bu zamlarda ise en büyük etken enflasyon rakamları oluyor. Şu ana kadar 3 aylık enflasyon verileri açıklandı. Açıklanan rakam doğrultusunda da maaşlara yapılacak zam miktarı netleşiyor. Peki, emekli Ocak maaş zammı ne kadar olacak? İşte son dakika emekli haberi…

SSK VE BAĞKUR EMEKLİ MAAŞ ZAM ORANI

Emekli maaşlarına yapılacak zam miktarı için Ekim, Kasım ve Aralık ayı enflasyon rakamları bekleniyor. Şu ana kadar açıklanan rakamlar ve enflasyon tahminleri ise Ocak ayında yapılacak zam ile ilgili fikir verdi.

Peki, emekli Ocak maaş zammı ne kadar?

İşte son dakika haberinin ayrıntıları…