Son dakika: Sondaj çalışmalarını tamamlayan Fatih, Filyos'a demirledi

Türkiye'nin ilk yerli ve milli sondaj gemisi olan Fatih'in Tuna-1 bölgesindeki arama tarama faaliyetleriyle birlikte, 320 ve 85 olmak üzere bölgede toplam 405 milyar metreküp doğalgaz rezervi keşfedildi. Recep Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz Cumartesi günü Tuna-1 bölgesine giderek yeni müjdeyi açıklamasının ardından Fatih'in bölgedeki sondaj çalışmaları tamamlanmış oldu.