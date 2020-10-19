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Son dakika: Sondaj çalışmalarını tamamlayan Fatih, Filyos'a demirledi

Sondaj çalışmalarını tamamlayan Fatih'ten son dakika haberi geldi... ’de sondaj faaliyeti gerçekleştirmek için geçen Mayıs ayında İstanbul'dan Karadeniz'e açılan Tuna-1 kuyusunda sondaj faaliyetlerine son verip ’a geldi.

İHA
Giriş Tarihi: 19.10.2020 15:59 Son Güncelleme: 19.10.2020 16:18 ABONE OL
Son dakika: Sondaj çalışmalarını tamamlayan Fatih, Filyos'a demirledi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından geçtiğimiz Mayıs ayında İstanbul'dan Trabzon'a yolcu edilen, 30 Haziran günü hazırlıklarının tamamlanmasının ardından Zonguldak'a hareket eden Fatih Sondaj Gemisi, 20 Temmuz itibariyle sondaj faaliyetlerine başladı.

Türkiye'nin ilk yerli ve milli sondaj gemisi olan Fatih'in Tuna-1 bölgesindeki arama tarama faaliyetleriyle birlikte, 320 ve 85 olmak üzere bölgede toplam 405 milyar metreküp doğalgaz rezervi keşfedildi. Recep Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz Cumartesi günü Tuna-1 bölgesine giderek yeni müjdeyi açıklamasının ardından Fatih'in bölgedeki sondaj çalışmaları tamamlanmış oldu.

FİLYOS LİMANI YAKINLARINDA DEMİRLEDİ

Fatih Sondaj Gemisi, lojistik üssü olan Filyos Limanı yakınlarına demir attı. Limana yakın yere konumlanan gemi, yaklaşık bir ay boyunca yapılacak bakım ve hazırlık safhalarının ardından Sakarya Gaz Sahası'na hareket edecek.

Geminin, Türkali-1 kuyusunda çalışmalara başlaması bekleniyor. Kentin turistik beldelerinden olan Filyos'ta, vatandaşlar deniz kıyısına gelerek devasa gemiyi izledi. Geminin yakıt ikmalinin yanı sıra lojistik ihtiyaçların sağlanması amacıyla Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Filyos Limanı'nda üs kurdu. İkmal gemileriyle Tuna1 bölgesinden dönen Fatih Gemisi'ne lojistik destek sağlanıyor. TPAO üssünde de çalışmalar son hızıyla sürüyor.

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Son dakika: Sondaj çalışmalarını tamamlayan Fatih, Filyos'a demirledi
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