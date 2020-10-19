Ticaret Bakanlığı vatandaşları uyardı! İnternet ve telefon aracılığıyla yapılan satışlarda...

Açıklamada, geleneksel alışveriş yöntemlerine göre zaman, mekan ve fiyat yönünden hem satıcı hem de tüketicilere sağladığı avantaj ve kolaylıkları barındıran mesafeli satışların, özellikle içerisinde bulunulan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) döneminde daha çok tercih edildiği ve işlem hacminin ciddi oranda arttığı belirtildi.

Bu tür satışların birçok kolaylığı beraberinde getirmesine karşın, zaman zaman yasal yükümlülüklerinin bilincinde olmayan, kötü niyetli ve fırsatçı satıcıların, stoklarında olmayan ve tedariki 30 günlük yasal teslim süresi içerisinde yapılamayacak ürünleri dahi satışa konu ederek tüketicileri mağdur ettikleri vurgulanan açıklamada, ürün bedelleri tahsil edildikten sonra, teslimlerin hiç yapılmadığı ya da teslim edilmeyen ürünlere ilişkin bedel iadesi içerikli cayma taleplerinin karşılanmadığı, hatta tüketicilerin söz konusu taleplerini iletebilecekleri bir muhatap dahi bulamayarak mağdur edildiklerinin görüldüğü kaydedildi.

Açıklamada, özellikle kurumsal olmayan internet siteleri ve sosyal medya mecraları, hatta cep telefonu uygulamaları üzerinden satın alma işlemi yapılarak, kapıda ödeme gibi banka hesap sahiplik bilgisi olmayan ödeme yöntemleriyle gerçekleştirilen alışverişlerde çok sayıda mağduriyet yaşandığı bildirildi.