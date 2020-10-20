184.3 milyon liralık sosyal yardım

AİLE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 7 nakdi sosyal destek programı kapsamında eylül ayında 184.3 milyon TL ödeme yaptı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, ödemelerin, şartlı eğitim, sağlık, gebelik, doğum ve lohusalık yardımları ile çoklu doğum ve kronik hastalığı olanlara yönelik yardım programları kapsamında yapıldığını söyledi. İki aylık periyotlarla nakdi yardım yaptıklarını aktaran Selçuk, "Eylülde 1.7 milyon ailemize 93.5 milyon TL ödeme yaptık" dedi.0-6 yaş arasındaki çocuklarını düzenli sağlık muayenelerine götüren ihtiyaç sahibi ailelere şartlı sağlık desteği verdiklerini belirten Selçuk, eylülde 815 bin haneye 77.4 milyon TL ödeme yaptıkları bilgisini verdi. Selçuk, şöyle devam etti: "Gebelik için 26 bin anneye 1.9 milyon lira, doğum yardımı için 8 bin 800 anneye 887 bin lira ve lohusalık için 11 bin anneye de 600 bin lira ödeme gerçekleştirdik. Eylülde çoklu doğum yardımı için 20 bin anneye 6.5 milyon lira ödeme yapıldı. Kronik hastalığı olan ihtiyaç sahibi 2 bin 140 vatandaşımıza 3.2 milyon lira destekte bulunduk." ANKARA