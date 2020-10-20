Evde bakım maaşı yatan iller hangileri? 20 Ekim 2020 Evde bakım maaşı sorgulama nasıl ve nereden yapılır?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından, yardıma muhtaç, yaşlı ya da engelli vatandaşların ailelerine verilen evde bakım parası sorgulamaları başladı. Ekim ayına dair ödemelerin ne zaman yapılacağı başvuruda bulunanlar tarafından araştırılıyor. Peki; evde bakım maaşı hangi illerde yattı? 20 Ekim Salı evde bakım maaşı yatan iller hangileri?

EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER İLE SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Evde bakım maaşı 20 Ekim 2020 Salı detayları şu şekilde;