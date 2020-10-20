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yatan iller hangileri? 20 Ekim 2020 sorgulama nasıl ve nereden yapılır?

, her ay belli tarihlerde yardıma muhtaç kişilerin ailelerine verilen paradır. Bu ayki evde bakım parasının ne zaman yatacağı ise merak konusu oldu. Ekim ayı ödemeleri için kendi şehirleri bazında yatıp yatmadığına dair sorgulamalar yapılmaya devam ediliyor. Peki; yatan iller hangileri? 20 Ekim 2020 evde bakım maaşı sorgulama nasıl ve nereden yapılır?

Giriş Tarihi: 20.10.2020 10:29 ABONE OL
Evde bakım maaşı yatan iller hangileri? 20 Ekim 2020 Evde bakım maaşı sorgulama nasıl ve nereden yapılır?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından, yardıma muhtaç, yaşlı ya da engelli vatandaşların ailelerine verilen sorgulamaları başladı. Ekim ayına dair ödemelerin ne zaman yapılacağı başvuruda bulunanlar tarafından araştırılıyor. Peki; hangi illerde yattı? 20 Ekim Salı yatan iller hangileri?

EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER İLE SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Evde bakım maaşı 20 Ekim 2020 Salı detayları şu şekilde;

Evde bakım maaşı yatan iller hangileri? 20 Ekim 2020 Evde bakım maaşı sorgulama nasıl ve nereden yapılır?

Her ay hane içinde kişi başına düşen ortalama aylık gelir tutarı, asgarî ücretin aylık net tutarının 2/3'ünden daha az olan bakıma ihtiyacı olan engellilere, engellinin bakımına destek amacıyla ödeneği yatıyor. Evde Bakım Yardımına ilişkin iş ve işlemler Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlükleri tarafından yürütülmektedir. Yardımın güncel durumu İl Müdürlüklerinden öğrenilebilmektedir.

EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER

Evde bakım maaşları, Bakanlık tarafından il il yatırılıyor. 19 Ekim 2020 tarihi itibarıyla birçok ilde ödemeler yapıldı. Ödemelerin önümüzdeki günlerde kademe kademe yatırılması bekleniyor.

1- Tokat
2- Karabük
3- Hatay
4- Aksaray
5- Antalya
6- Afyonkarahisar
7- Sakarya
8- Şanlıurfa
9- Zonguldak
10- Konya
11- Samsun
12- Mersin
13- İstanbul
14- Manisa
15- Denizli
16- Bilecik
17- Ordu
18- Erzurum
19- Kars
20- Balıkesir
21- İzmir
22- Çanakkale
23- Uşak
24- Bursa
25- Adana
26- Kayseri

Evde bakım maaşı yatan iller hangileri? 20 Ekim 2020 Evde bakım maaşı sorgulama nasıl ve nereden yapılır?

E DEVLET EVDE BAKIM ÖDENEĞİ SORGULAMA

Evde Bakım aylığı ödemeleri E Devlet sistemi üzerinden takip edilebiliyor. TC kimlik numaranız ile E Devlet şifrenizi kullanarak giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazın. Çıkan sayfa üzerinden evde bakım maaşının yatıp yatmadığını öğrenebilirsiniz.

EVDE BAKIM MAAŞINIZI E-DEVLET ÜZERİNDEN SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

SMS İLE EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA

bakiye takibi SMS yolu ile de gerçekleştirilebilir. Maaşlarını Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne "BAKIYE" yazıp, 4747'e SMS atarak sorgulamayı gerçekleştirebilirsiniz. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir.

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Evde bakım maaşı yatan iller hangileri? 20 Ekim 2020 Evde bakım maaşı sorgulama nasıl ve nereden yapılır?
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