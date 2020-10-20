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toplantısı ne zaman, saat kaçta başlayacak ve bitecek? Merkez Bankası toplantısı ile kararı ne zaman açıklanacak?

Yurt içi piyasalara yön verecek olan Toplantısı için bugün sabah saatlerinden itibaren ekonomi gündemini yakından takip eden vatandaşların araştırmaları da hız kazandı. Küresel piyasalarda yeni hafta hareketli bir görünümle başlarken gözler yurt içi piyasalar için ekim ayı Para Politikası Kurulu toplantısına çevrildi. Bu kapsamda gerçekleşecek olan toplantısının ardından açıklanacak kararı merak ediliyor. Peki, TCMB Merkez Bankası toplantısı ne zaman, saat kaçta başlayacak ve bitecek? Merkez Bankası toplantısı bugün mü, faiz kararı ne zaman açıklanacak? İşte tüm detaylar…

Giriş Tarihi: 20.10.2020 09:37 ABONE OL
Merkez Bankası toplantısı ne zaman, saat kaçta başlayacak ve bitecek? Merkez Bankası toplantısı ile faiz kararı ne zaman açıklanacak?

toplantısı bu hafta belirlenen gün ve saatte gerçekleşecek ve yurt içi piyasalara yön verecek olan kararı toplantının ardından açıklanacak. Dünya genelinde bu hafta oldukça yoğun bir gündemin takip edileceğini söyleyen analistlerin gözü yurt içi piyasalara yön verecek olan Para Politikası Kurulu toplantısına çevrildi. Bu kapsamda toplantının başlayacağı ve biteceği saatler gibi detaylar merak ediliyor. Peki, Merkez Bankası toplantısı ne zaman, saat kaçta başlayacak ve bitecek? Merkez Bankası toplantısı bugün mü, faiz kararı ne zaman açıklanacak? İşte tüm detaylar…

MERKEZ BANKASI TOPLANTISI SAAT KAÇTA BAŞLIYOR, BİTİYOR? MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Ekim ayında gerçekleşeceği bilinen Para Politikası Kurulu Toplantısı'nın günü ve saati merak ediliyor. TCMB faiz kararının verileceği toplantıda ekonomistler faizlerin artacağını beklerken gözünü bu hafta içi belirlenen gün ve saatte gerçekleşecek olan o toplantıya çevrildi. Öte yandan yurt içi ekonomi gündeminin takipçileri Merkez Bankası toplantısı ne zaman, saat kaçta başlayacak ve bitecek? Sorularına da yanıt arıyor…

Merkez Bankası toplantısı ne zaman, saat kaçta başlayacak ve bitecek? Merkez Bankası toplantısı ile faiz kararı ne zaman açıklanacak?

MERKEZ BANKASI FAİZ ARTIRIMI YAPACAK MI?

Türkiye Cumhuriyet 'nın Para Politikası Kurulu toplantısının, 22 Ekim Perşembe günü gerçekleştirileceği biliniyor.

AA Finans'ın PPK toplantısına yönelik piyasa beklenti anketi, 17 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı. Buna göre, 17 ekonomistin tamamı politika faizinde (bir hafta vadeli repo ihale oranı) artışa gidileceği öngörüsünde bulundu. Faiz artışı bekleyen ekonomistlerin beklentileri 100 baz puan ila 200 baz puan arasında yer aldı.

Merkez Bankası faiz artırımı yapacak mı? Faiz kararı 22 Ekim'de gelecek

Merkez Bankası toplantısı ne zaman, saat kaçta başlayacak ve bitecek? Merkez Bankası toplantısı ile faiz kararı ne zaman açıklanacak?

Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı yüzde 12,25 olurken, beklentiler yüzde 11,75 ila yüzde 15 arasında yer aldı.

24 Eylül'deki son PPK toplantısında, politika faizi 200 baz puan artırılarak yüzde 8,25'ten yüzde 10,25'e yükseltilmişti.

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Merkez Bankası toplantısı ne zaman, saat kaçta başlayacak ve bitecek? Merkez Bankası toplantısı ile faiz kararı ne zaman açıklanacak?
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