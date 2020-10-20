Merkez Bankası toplantısı ne zaman, saat kaçta başlayacak ve bitecek? Merkez Bankası toplantısı ile faiz kararı ne zaman açıklanacak?

Merkez Bankası toplantısı bu hafta belirlenen gün ve saatte gerçekleşecek ve yurt içi piyasalara yön verecek olan faiz kararı toplantının ardından açıklanacak. Dünya genelinde bu hafta oldukça yoğun bir gündemin takip edileceğini söyleyen analistlerin gözü yurt içi piyasalara yön verecek olan Para Politikası Kurulu toplantısına çevrildi. Bu kapsamda toplantının başlayacağı ve biteceği saatler gibi detaylar merak ediliyor. Peki, TCMB Merkez Bankası toplantısı ne zaman, saat kaçta başlayacak ve bitecek? Merkez Bankası toplantısı bugün mü, faiz kararı ne zaman açıklanacak? İşte tüm detaylar…

MERKEZ BANKASI TOPLANTISI SAAT KAÇTA BAŞLIYOR, BİTİYOR? MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Ekim ayında gerçekleşeceği bilinen Para Politikası Kurulu Toplantısı'nın günü ve saati merak ediliyor. TCMB faiz kararının verileceği toplantıda ekonomistler faizlerin artacağını beklerken gözünü bu hafta içi belirlenen gün ve saatte gerçekleşecek olan o toplantıya çevrildi. Öte yandan yurt içi ekonomi gündeminin takipçileri Merkez Bankası toplantısı ne zaman, saat kaçta başlayacak ve bitecek? Sorularına da yanıt arıyor…