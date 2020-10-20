SON DAKİKA: Milyonlarca emekli ve memurun beklediği haber! Ocak zammında emekliye 2 bin 946, memura 3 bin 893 TL

Son Dakika Haberi… Türkiye'de milyonlarca memur ve memur emeklilerine Ocak'ta hakem kurulu kapsamında yüzde 3'lük bir zam görünüyor. Yaşanması beklenen enflasyon farkı ile bu oran artabilecek. Peki, memur ve memur emeklisi Ocak maaş zammı ne kadar olacak? Merkez Bankası'nın yaptığı son beklenti anketindeki yüzde 11.76'lık 2020 TÜFE tahmini, yılın ikinci yarısındaki enflasyonun yüzde 5.68 olarak gerçekleşebileceğini gösteriyor. Bu tahmine göre, Ocak zammı yüzde 1.68 enflasyon farkıyla yüzde 4.68'e çıkabilecek. İşte bu rakamlar doğrultusunda en düşük ve en yüksek memur emeklisi maaş tahmini…
Memurlara, memur emeklilerine Ocak'ta hakem kurulu kararı kapsamında yüzde 3 zam görünürken, enflasyon farkı ile bu oran artabilecek.
2020'nin ikinci 6 aylık dönemindeki enflasyon yüzde 4'ü aşarsa, aşan kısım zam oranına eklenecek.
Merkez Bankası'nın yaptığı son beklenti anketindeki yüzde 11.76'lık 2020 TÜFE tahmini, yılın ikinci yarısındaki enflasyonun yüzde 5.68 olarak gerçekleşebileceğini gösteriyor.
Bu tahmine göre, Ocak zammı yüzde 1.68 enflasyon farkıyla yüzde 4.68'e çıkabilecek.
NASIL DEĞİŞECEK?
Ocak artışı yüzde 3 olursa en düşük maaş; memurlarda 3 bin 719 liradan 3 bin 830, memur emeklilerinde 2 bin 814 liradan 2 bin 898 liraya yükselecek.
Eğer oran yüzde 4.68'e yükselirse, en düşük memur maaşı 3 bin 893, memur emeklisi maaşı da 2 bin 946 liraya ulaşacak.
529 TL AİLE YARDIMI
Memurların aile yardımı da Ocak'ta artacak. Yüzde 4.68 zam ile eş yardımı 351,09 liradan 367,52 liraya, çocuk yardımı 0-6 yaş için 77,23 liradan 80,84 liraya, 6 yaş üstü için 38,62 liradan 40,42 liraya çıkacak.