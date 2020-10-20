SON DAKİKA: Milyonlarca emekli ve memurun beklediği haber! Ocak zammında emekliye 2 bin 946, memura 3 bin 893 TL

Son Dakika Haberi… Türkiye'de milyonlarca memur ve memur emeklilerine Ocak'ta hakem kurulu kapsamında yüzde 3'lük bir zam görünüyor. Yaşanması beklenen enflasyon farkı ile bu oran artabilecek. Peki, memur ve memur emeklisi Ocak maaş zammı ne kadar olacak? Merkez Bankası'nın yaptığı son beklenti anketindeki yüzde 11.76'lık 2020 TÜFE tahmini, yılın ikinci yarısındaki enflasyonun yüzde 5.68 olarak gerçekleşebileceğini gösteriyor. Bu tahmine göre, Ocak zammı yüzde 1.68 enflasyon farkıyla yüzde 4.68'e çıkabilecek. İşte bu rakamlar doğrultusunda en düşük ve en yüksek memur emeklisi maaş tahmini…

MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİ OCAK MAAŞ ZAMMI NE KADAR?

Memurlara, memur emeklilerine Ocak'ta hakem kurulu kararı kapsamında yüzde 3 zam görünürken, enflasyon farkı ile bu oran artabilecek.