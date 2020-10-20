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Haberler Ekonomi Haberleri SON DAKİKA: Milyonlarca emekli ve memurun beklediği haber! Ocak zammında emekliye 2 bin 946, memura 3 bin 893 TL

: Milyonlarca ve memurun beklediği haber! Ocak zammında emekliye 2 bin 946, memura 3 bin 893 TL

’de milyonlarca memur ve memur emeklisi, Ocak ayında yapılacak zam miktarı için araştırmaları gerçekleştiriyor. Bilindiği üzere her yıl memurlara ve memur emeklilerine Ocak ve Temmuz ayında zam uygulanıyor. Yapılan zamlarda ise en önemli etken, rakamları oluyor. Bu yıl memurlara ve memur emeklilerine Ocak’ta hakem kurulu kapsamında yüzde 3 zam görünürken, enflasyon farkı ile bu oran artabilecek. Peki, Ocak ayında en düşük memur ve memur zammı ne kadar olacak? İşte son dakika haberinin ayrıntıları…

Giriş Tarihi: 20.10.2020 09:26 Son Güncelleme: 20.10.2020 09:27 ABONE OL
Milyonlarca emeklinin beklediği son dakika haberi: Emekliye 2 bin 946, Memura 3 bin 893 TL

Haberi… 'de milyonlarca memur ve memur emeklilerine Ocak'ta hakem kurulu kapsamında yüzde 3'lük bir zam görünüyor. Yaşanması beklenen farkı ile bu oran artabilecek. Peki, memur ve memur emeklisi Ocak maaş zammı ne kadar olacak? Merkez Bankası'nın yaptığı son beklenti anketindeki yüzde 11.76'lık 2020 TÜFE tahmini, yılın ikinci yarısındaki enflasyonun yüzde 5.68 olarak gerçekleşebileceğini gösteriyor. Bu tahmine göre, Ocak zammı yüzde 1.68 enflasyon farkıyla yüzde 4.68'e çıkabilecek. İşte bu rakamlar doğrultusunda en düşük ve en yüksek memur emeklisi maaş tahmini…

MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİ OCAK MAAŞ ZAMMI NE KADAR?

Memurlara, memur emeklilerine Ocak'ta hakem kurulu kararı kapsamında yüzde 3 zam görünürken, enflasyon farkı ile bu oran artabilecek.

Milyonlarca emeklinin beklediği son dakika haberi: Emekliye 2 bin 946, Memura 3 bin 893 TL

2020'nin ikinci 6 aylık dönemindeki yüzde 4'ü aşarsa, aşan kısım zam oranına eklenecek.

Merkez Bankası'nın yaptığı son beklenti anketindeki yüzde 11.76'lık 2020 TÜFE tahmini, yılın ikinci yarısındaki enflasyonun yüzde 5.68 olarak gerçekleşebileceğini gösteriyor.

Milyonlarca emeklinin beklediği son dakika haberi: Emekliye 2 bin 946, Memura 3 bin 893 TL

Bu tahmine göre, Ocak zammı yüzde 1.68 farkıyla yüzde 4.68'e çıkabilecek.

NASIL DEĞİŞECEK?

Ocak artışı yüzde 3 olursa en düşük maaş; memurlarda 3 bin 719 liradan 3 bin 830, memur emeklilerinde 2 bin 814 liradan 2 bin 898 liraya yükselecek.

Milyonlarca emeklinin beklediği son dakika haberi: Emekliye 2 bin 946, Memura 3 bin 893 TL

Eğer oran yüzde 4.68'e yükselirse, en düşük memur maaşı 3 bin 893, memur emeklisi maaşı da 2 bin 946 liraya ulaşacak.

Milyonlarca emeklinin beklediği son dakika haberi: Emekliye 2 bin 946, Memura 3 bin 893 TL

529 TL AİLE YARDIMI

Memurların aile yardımı da Ocak'ta artacak. Yüzde 4.68 zam ile eş yardımı 351,09 liradan 367,52 liraya, çocuk yardımı 0-6 yaş için 77,23 liradan 80,84 liraya, 6 yaş üstü için 38,62 liradan 40,42 liraya çıkacak.

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Milyonlarca emeklinin beklediği son dakika haberi: Emekliye 2 bin 946, Memura 3 bin 893 TL

6 yaş altı 2 çocuğu olan, eşi çalışmayan memur aylık 505,55 lira alıyorken, 529,2 liraya yükselecek.

Milyonlarca emeklinin beklediği son dakika haberi: Emekliye 2 bin 946, Memura 3 bin 893 TL

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Bakiyem.com Kolaylığı Geliyor!
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SON DAKİKA: Milyonlarca emekli ve memurun beklediği haber! Ocak zammında emekliye 2 bin 946, memura 3 bin 893 TL
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