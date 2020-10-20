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: bugün düşüşte! 20 Ekim canlı ve güncel 22 ayar bilezik, çeyrek, yarım, tam ve fiyatları ne kadar?

Altın fiyatlarındaki hareketliliği, piyasaların ikinci işlem gününde de devam ediyor. Bu noktada, Kapalıçarşı'dan gelen güncel ve canlı merak ediliyor. fiyatı bugün düşüş yaşayarak 481 TL seviyesine geriledi. Aynı anda, çeyrek, yarım, ata, cumhuriyet ve 22 ayar bilezik fiyatları da düşüş yaşıyor. Peki, 20 Ekim çeyrek, yarım, ata ve gram altın fiyatları bugün ne kadar, kaç para? Canlı altın fiyatları ne olacak? İşte, 20 Ekim güncel 22 ayar bilezik, gram, yarım, ata, cumhuriyet ve fiyatları son dakika...

Giriş Tarihi: 20.10.2020 16:48 ABONE OL
SON DAKİKA: Altın fiyatları bugün düşüşte! 20 Ekim canlı ve güncel 22 ayar bilezik, çeyrek, yarım, tam ve gram altın fiyatları ne kadar?

20 Ekim 2020 güncel ve canlı , piyasaların ikinci işlem gününde de hareketliliğini sürdürüyor. Gram altının fiyatı bugün düşüş eğiliminde ve 481 TL seviyesinden değer görüyor. Koronavirüs salgını nedeni ile ile altın fiyatları son yılların en yüksek rakamlarını görmüştü. Son aylarda yüksek olan gram ve fiyatı, geçtiğimiz dönemde rekor tazelemişti. Fiyatlar anlık olarak değişiklik gösterdiği için canlı rakamları aşağıdaki sayfamızdan inceleyebilirsiniz.

GRAM ALTININ FİYATI BUGÜN NE KADAR?

Hâl böyle olunca da, '22 ayar bilezik, çeyrek, yarım, cumhuriyet ve fiyatı bugün ne kadar oldu?' sorusunun cevabı canlı olarak takip ediliyor. Öyle ki, uzman yorumları ile beraber alış satış fiyatlarının Ekim sonlarına doğru kaç TL'den işlem göreceği yatırımcılar ve almayı düşünenler için önemli bir konu olarak öne çıkıyor.

GRAM, YARIM, ATA VE ÇEYREK ALTIN FİYATI BUGÜN NE KADAR, KAÇ PARA?

Haberimizden, 20 Ekim 2020 Salı gününe ilişkin güncel, canlı ve son dakika altın fiyatları bilgisini edinebilir, A Para sayfasından alış satış detayı ile güncel takip işleminizi yapabilirsiniz.

SON DAKİKA: Altın fiyatları bugün düşüşte! 20 Ekim canlı ve güncel 22 ayar bilezik, çeyrek, yarım, tam ve gram altın fiyatları ne kadar?

ATA ALTIN

  • Alış: 3.206,20
  • Satış: 3.225,40

CUMHURİYET ALTIN

  • Alış: 3.194,00
  • Satış: 3.242,00

CANLI ALTIN FİYATLARI TAKİBİ VE UZMAN YORUMLARI İÇİN TIKLAYINIZ

SON DAKİKA: Altın fiyatları bugün düşüşte! 20 Ekim canlı ve güncel 22 ayar bilezik, çeyrek, yarım, tam ve gram altın fiyatları ne kadar?

GRAM ALTIN

  • Alış: 482,28
  • Satış: 482,37

CANLI ALTIN FİYATLARI TAKİBİ VE UZMAN YORUMLARI İÇİN TIKLAYINIZ

SON DAKİKA: Altın fiyatları bugün düşüşte! 20 Ekim canlı ve güncel 22 ayar bilezik, çeyrek, yarım, tam ve gram altın fiyatları ne kadar?

YARIM ALTIN

  • Alış: 1.565,00
  • Satış: 1.578,10

CANLI ALTIN FİYATLARI TAKİBİ VE UZMAN YORUMLARI İÇİN TIKLAYINIZ

SON DAKİKA: Altın fiyatları bugün düşüşte! 20 Ekim canlı ve güncel 22 ayar bilezik, çeyrek, yarım, tam ve gram altın fiyatları ne kadar?

ÇEYREK ALTIN

  • Alış: 782,50
  • Satış: 789,10

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SON DAKİKA: Altın fiyatları bugün düşüşte! 20 Ekim canlı ve güncel 22 ayar bilezik, çeyrek, yarım, tam ve gram altın fiyatları ne kadar?

TAM ALTIN

  • Alış: 3.084,84
  • Satış: 3.144,52

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SON DAKİKA: Altın fiyatları bugün düşüşte! 20 Ekim canlı ve güncel 22 ayar bilezik, çeyrek, yarım, tam ve gram altın fiyatları ne kadar?

22 AYAR BİLEZİK

  • Alış: 435,97
  • Satış: 452,83

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SON DAKİKA: Altın fiyatları bugün düşüşte! 20 Ekim canlı ve güncel 22 ayar bilezik, çeyrek, yarım, tam ve gram altın fiyatları ne kadar?
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