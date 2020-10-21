Güveni artan yabancı borsayı zirveye taşıyor

Hükümetin aldığı önlemlerle pandemi etkisinin atlatılıp para politikasında başlayan normalleşme adımlarına geçer not veren yabancı yatırımcıların Türkiye'ye ilgisi her geçen gün artıyor. Hazine'nin tahvil ihracına 2.5 kat talep gelmesi, Akbank'ın sendikasyon kredisine 9'u yeni 34 bankanın katılması ile başlayan ilgi Borsa İstanbul'a da (BIST) yansıdı. Banka hisselerine gelen alımlarla endeks şubattan beri ilk kez bin 200 puanı geçti.Borsada endeks 21 Eylül'den bu yana yüzde 11, dibin görüldüğü 23 Mart'tan bu yana yüzde 44 yükseldi. Yabancıların özellikle son dönemde hızlanan alımları dikkat çekerken, Borsa İstanbul son 1 ayda dünyada en fazla yükselen üçüncü piyasa oldu. Parasal sıkılaştırmanın devam edeceği beklentisiyle yabancıların banka hisselerindeki alımlarının endeksi yukarı taşıdığını belirten İntegral Yatırım Menkul Değerler Araştırma Direktörü Tuncay Turşucu, "Türk varlıkları dolar bazında ve TL getiride oldukça cazip durumda. Bu da yeni alıcıları getiriyor" dedi. Borsada BIST-100 Endeksi'nin adım adım rekora gittiğini ifade eden Alnus Yatırım Araştırma Müdürü Yunus Kaya, "Yabancı yatırımcıların hisse satışları azaldı. Yeni bir satış dalgası gelmediği sürece borsanın rekoru kırmasını beklemek normal olacaktır" diye konuştu. 21 Ocak 2020'de 1.235 puanla kapanış rekoru kıran borsa, 22 Ocak'ta ise 1.245 puanla tarihi zirveyi görmüştü. Tera Yatırım Ekonomisti Enver Erkan, banka hisselerin ucuz olduğuna dikkat çekerek, yabancı ilgisinin artabileceğini kaydetti.Ata Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Cemal Demirtaş, jeopolitik konularda tansiyon yükselmediği takdirde iyileşen 2021 beklentileriyle yabancı ilgisinin artacağını belirterek, "Yavaş yavaş 2021 yılı beklentilerinin satın alınmasıyla, BIST-100 Endeksi'nin de yükseliş trendinin devam edeceğini düşünüyoruz. BIST-100 endeksine ilişkin 12 aylık hedefimiz 1.600 civarındadır ve yüzde 35 yukarı potansiyele işaret ediyor" dedi.Morgan, yatırımcıların Türkiye tahvil piyasalarına olan ilgisinin gelecek yıl yeniden canlanmasını bekliyor. JP Morgan Chase'in Türkiye yöneticisi, hükümetin uluslararası tahvil ihracının şirket borçlanmalarını da etkileyeceğini söyledi. JP Morgan Türkiye ve Azerbaycan ülke yetkilisi Mustafa Bağrıaçık, "Yatırımcıların ekonominin daha istikrarlı olduğunu görmesiyle birlikte tahvil piyasalarında Türkiye'ye olan ilginin gelecek sene geri döneceğini düşünüyoruz" dedi. "Para ve maliye politikasında doğru şeyler yapılması daha fazla yatırımcı çekecektir" diyen Bağrıaçık, "Ülkede daha fazla piyasa dostu politikalar izlendikçe, insanların önce sabit getirili menkul kıymetlere yatırım yapacağı sonrasındaysa yerel varlıklara yöneleceği konusunda umutluyum" şeklinde konuştu.TÜRKİYE'NİN en büyük yumuşak şeker üreticisi olan ve ilk ürünü Keloğlan markalı sakızı 1995'te üreten Kervan Gıda, halka arz olmak için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurdu. Bebeto markasının üreticisi Kervan Gıda, toplam 3 fabrika ve 70 bin metrekare kapalı üretim alanına sahip bulunuyor.Şirket, Bebeto markası ile halihazırda yüzde 19'luk pazar payı ile Türkiye'de pazar ikincisi. Kervan Gıda Genel Müdürü Burhan Başar, halka arzdan elde edilecek kaynağın değerlendirilmesi ile ilgili olarak, "İlk olarak Avrupa'da yeni bir yatırım yapmayı hedefliyoruz. Bu doğrultuda potansiyel satın alma işlemlerine ilişkin bir yönetim danışmanlığı sözleşmesi imzaladık ve hedef firmalarla görüşmelerimiz devam ediyor. İkinci adımımız ise devam etmekte olan hat yatırımlarımızın ve yeni fabrika binası alımının finanse edilmesi olacak. Son olarak ise kurumun finansal yapısını daha da güçlendirmeyi planlıyoruz. Hedefimiz 2023 yılında dünyadaki en büyük beş yumuşak şeker üreticisi arasına girmek. Türkiye'de ise üç yıl içinde 1. sıraya yükselmeyi arzu ediyoruz" dedi.MERKEZİ Kayıt Kuruluşu (MKK), kayden saklanan menkul kıymet değerinin 2 trilyon lirayı aşarak rekor kırdığını duyurdu. MKK, sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Ülkemiz ekonomisi ve piyasalarımız geliştikçe bu değer artmaya devam edecektir" denildi. 2 trilyon lira değerindeki menkul kıymetlerin 1.55 trilyonunu pay senetleri, 168.8 milyar lirasını Devlet İç Borçlanma Senetleri, 150.5 milyar lirasını yatırım fonları, 146.81 milyon lirasını yapılandırılmış ürünler ve 135 milyar lirasını özel sektör borçlanma araçları oluşturdu.