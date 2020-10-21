Havada hızlı toparlanan beşinci ülkeyiz

MASTERCARD Kovid 19'un etkilerini araştırdığı "Recovery Insights: Travel Check-In" raporunu yayınladı. Türkiye, havacılık sektörünün en hızlı toparlandığı 5'inci ülke oldu. Avrupa, bölgesel seyahatlerin sağladığı avantaj nedeniyle ipi göğüsledi. Özellikle Brezilya, Rusya, Hindistan ve Çin (BRIC) ülkelerinde olduğu gibi geniş coğrafya ve kalabalık nüfusa sahip bazı ülkelerde ise toparlanma iç hat uçuşlarından geldi. Çin ve Rusya, havacılığın hızlı toparlandığı ülkeler olarak dikkati çekerken, Hindistan ve Brezilya 8'inci ve 9'uncu sıraya yerleşti.