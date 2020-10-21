Karadeniz'deki tarihi doğal gaz keşfi o bölgede büyük heyecan yarattı! Türkiye'nin en büyüklerinden biri olacak

'30 YILLIK RÜYANIN SONUNA GELDİK'



Filyos'un Karadeniz'deki doğal gaz arama çalışmaları ve endüstri bölgesiyle bölgenin kalkınmasında başrol oynayacağını belirten Kamitoğlu, şöyle konuştu:



"Doğal gaz platformunda buranın ihtiyacı olan çelik boru ihtiyacını karşılayacak ve destek verecek bir endüstri burada gelişecek. Çelik üzerine diğer firmalara da alt yapısını yaparak arazi tahsis edecek. Bölge olarak özellikle Çaycuma, yani Zonguldak, Bartın ve Karabük olarak yıllardır bunun özlemi ve heyecanı içindeyiz. Bölgemiz yaklaşık 30 yıldır sürekli göç vermekte. Kömür fosil yakıtların artık çevreyi kirletmesi ve kullanımının azalması nedeniyle kömüre bağımlı olan ekonomimiz her geçen gün daralıyor. Bunun paralelinde hem burada böyle bir yatırım yapılması doğal gazın bulunması anlamında burada müthiş bir istihdam sağlanacak. Buradaki istihdam nüfusu sadece Çaycuma'ya değil, Bartın ve Karabük'e de katkı sağlayacaktır. Bizler 30 yıldır özlemini çektiğimiz rüyanın artık sonuna gelmiş durumundayız."