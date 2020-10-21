Son gelişmeler: Kısa çalışma ödeneği süresi yeniden uzatılacak mı? Kısa Çalışma Ödeneği uzatıldı mı, ne zaman bitecek?

Kısa Çalışma ödeneği ile ilgili olarak geçtiğimiz günlerde Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk son dakika açıklamalarında bulunmuştu. Bu kapsamda bilindiği üzere salgının vatandaşlar üzerindeki ekonomik etkilerini azaltmak amacıyla verilen bu ödeneğin ilk olarak 31 Ağustos'ta sona ereceği belirtilirken ardından sürecin iki ay daha uzatılacağı bildirilmişti. Son gün yaklaşırken ödenekten faydalanan kişiler sürenin yeniden uzatılıp uzatılmayacağını merak ediyor. Peki, Kısa Çalışma Ödeneği uzatıldı mı, ne zaman bitecek? Kısa çalışma ödeneği ne zamana kadar uzatıldı? İşte tüm detaylar…

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ UZATILDI MI, NE ZAMAN BİTECEK? KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ YENİDEN UZATILACAK MI?

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk konuya ilişkin yaptığı son açıklamada kısa çalışma ödeneği ile ilgili olarak da detaylara değinmişti. Bu kapsamda ödeneğin süresinin uzatılıp uzatılmayacağı kararı ile ilgili olarak sürecin ihtiyaca göre uzatılacağını ifade etti…