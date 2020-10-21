Son dakika: Konut satış rakamları açıklandı! Tercihlerin çoğu İstanbul ve Antalya oldu

Eylül ayında kaç konut satıldı? Türkiye'de eylül ayında pandemiye rağmen konut satışlarında artış yaşandığı görüldü. Yabancıların tercihi İstannul ve Antalya oldu.

Koronavirüs tüm sektörlerde olduğu gibi yabancılara konut satışı rakamlarını da olumsuz etkiledi. Mart- temmuz ayları arasındaki süreçte tüm ülkelerle uçuşların durdurulması nedeniyle ciddi talep olmasına rağmen, yabancı müşteriler gelemediği için bu dört aylık dönemde yabancıya konut satışı da durdu. 1 Temmuz'dan itibaren ülkelere uçuşların kademeli olarak başlatılmasıyla satışlarda artışlar görülmeye başladı. Eylül ayı satışları, geçen yılın aynı dönemine göre arttı.