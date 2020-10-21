Tuna-1’den tarihi görüntüler...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın hafta sonu duyurduğu ek doğalgaz rezervi müjdesi sonrası dün de Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), Karadeniz'deki Tuna-1 bölgesinde 405 milyar metreküp doğalgaz rezervinin bulunduğu sondaj çalışmalarının tarihi görüntülerini paylaştı.TPAO'nun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Fatih sondaj gemisinin 20 Temmuz'da Tuna-1 kuyusunda sondaja başladığı, 17 Ekim'de Tuna-1'in tamamlandığı anımsatıldı. 'MilliEnerjideYeniMüjde' etiketi ile yapılan paylaşımda, toplam 405 milyar metreküp doğalgaz rezervinin bulunduğu sondaj çalışmalarının görüntüleri de yer aldı. 34 saniyelik görüntüde, deniz dibindeki çalışmaların görüntüleri paylaşıldı. Tuna- 1 kuyusundaki çalışmalarını tamamlayan Fatih'in yeni rotası ise Türkali-1 kuyusu olacak.Karadeniz'de 21 Ağustos'ta Sakarya sahasında bulunan 320 milyar metreküplük doğalgaz rezervine ilave olarak geçtiğimiz cumartesi günü de 85 milyar metreküplük ek rezervin bulunduğu açıklanmıştı. Sahada Tuna-1 Bölgesi'ndeki toplam doğalgaz rezerv miktarı 405 milyar metreküpe ulaşmıştı. Enerjide dışa bağımlılığı azaltması beklenen bu rezerv miktarı dünyadaki denizlerde bulunan keşiflerin en büyüğü olma özelliği taşıyor. Gaz 2023'te evlere ulaşacak.