SON DAKİKA: Kapalıçarşı'dan güncel ve canlı altın fiyatları! 22 Ekim gram, tam, cumhuriyet, 22 ayar bilezik ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar?

Altın fiyatları son dönemde hareketli bir grafik içerisinde seyretmeye devam ediyor. Koronavirüs kaynaklı olarak çeyrek altın fiyatları yükselmiş, vatandaşlar da bu noktada gram altına rağbet göstermeye başlamıştı. Altının gram fiyatı ise bugün, 484 lira civarında işlem görüyor. Yatırımcılar, gün içerisinde güncel ve canlı altın fiyatlarına bakmadan kuyumcuların yolunu tutmuyor. Peki, çeyrek ve gram altın fiyatları 22 Ekim bugün ne kadar? İşte gram, tam, yarım, cumhuriyet, ata, 22 ayar bilezik fiyatları…

ALTIN FİYATLARI 22 EKİM PAZAR BUGÜN NE KADAR?

Altın fiyatları koronavirüs salgınının getirdiği ekonomik etkilerden dolayı hareketli bir grafik çizmeye devam ediyor. Hal böyle olunca güncel fiyatlar vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Bugün ise altının gram fiyatı 484 lira civarında işlem görüyor.

GRAM, TAM, ATA, 22 AYAR BİLEZİK VE ÇEYREK ALTIN FİYATLARI

Altın fiyatlarının haftanın son işlem günündeki hareketliliğine haberimizin içerisinden ulaşabilir, güncel ve canlı rakamları görüntüleyebilirsiniz…