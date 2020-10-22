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Haberler Ekonomi Haberleri SON DAKİKA: Kapalıçarşı'dan güncel ve canlı altın fiyatları! 22 Ekim gram, tam, cumhuriyet, 22 ayar bilezik ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar?

: Kapalıçarşı'dan güncel ve canlı ! 22 Ekim gram, tam, cumhuriyet, ve fiyatları bugün ne kadar?

Haberi… Kapalıçarşı’dan gelen güncel ve canlı , küçük ve büyük ölçekli yatırımcılar tarafından gün içerisinde en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Ağustos ayında zirve rakamlarını gören altın, Ekim ayının son günlerinde de hareketli bir grafik içerisinde yer alıyor. Yatırımını bu yönde gerçekleştiren vatandaşlar ise güncel ve canlı altın fiyatlarını görmeden kuyumcuların yolunu tutmuyor. Peki, altın fiyatları bugün ne kadar? 22 Ekim Perşembe gram altın, tam, yarım, cumhuriyet, ata, ve fiyatlarına haberimizin içerisinden ulaşabilir, son dakika gelişmelerini takip edebilirsiniz…

Giriş Tarihi: 22.10.2020 20:03 Son Güncelleme: 22.10.2020 20:03 ABONE OL
Altın fiyatları SON DAKİKA HAREKETLİLİĞİ: 22 Ekim gram, tam, cumhuriyet, 22 ayar bilezik ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar?

son dönemde hareketli bir grafik içerisinde seyretmeye devam ediyor. Koronavirüs kaynaklı olarak fiyatları yükselmiş, vatandaşlar da bu noktada gram altına rağbet göstermeye başlamıştı. Altının gram fiyatı ise bugün, 484 lira civarında işlem görüyor. Yatırımcılar, gün içerisinde güncel ve canlı altın fiyatlarına bakmadan kuyumcuların yolunu tutmuyor. Peki, çeyrek ve gram altın fiyatları 22 Ekim bugün ne kadar? İşte gram, tam, yarım, cumhuriyet, ata, fiyatları…

ALTIN FİYATLARI 22 EKİM PAZAR BUGÜN NE KADAR?

Altın fiyatları koronavirüs salgınının getirdiği ekonomik etkilerden dolayı hareketli bir grafik çizmeye devam ediyor. Hal böyle olunca güncel fiyatlar vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Bugün ise altının gram fiyatı 484 lira civarında işlem görüyor.

GRAM, TAM, ATA, 22 AYAR BİLEZİK VE ÇEYREK ALTIN FİYATLARI

Altın fiyatlarının haftanın son işlem günündeki hareketliliğine haberimizin içerisinden ulaşabilir, güncel ve canlı rakamları görüntüleyebilirsiniz…

Altın fiyatları SON DAKİKA HAREKETLİLİĞİ: 22 Ekim gram, tam, cumhuriyet, 22 ayar bilezik ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar?

ATA ALTIN

Alış: 3.221,10

Satış: 3.248,00

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CUMHURİYET ALTIN

Alış: 3.207,70

Satış: 3.256,00

Altın fiyatları SON DAKİKA HAREKETLİLİĞİ: 22 Ekim gram, tam, cumhuriyet, 22 ayar bilezik ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar?

GRAM ALTIN

Alış: 485,05

Satış: 485,16

CANLI ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ!

Altın fiyatları SON DAKİKA HAREKETLİLİĞİ: 22 Ekim gram, tam, cumhuriyet, 22 ayar bilezik ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar?

ÇEYREK ALTIN

Alış: 785,60

Satış: 794,10

CANLI ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ!

Altın fiyatları SON DAKİKA HAREKETLİLİĞİ: 22 Ekim gram, tam, cumhuriyet, 22 ayar bilezik ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar?

TAM ALTIN

Alış: 3.087,60

Satış: 3.148,45

CANLI ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ!

Altın fiyatları SON DAKİKA HAREKETLİLİĞİ: 22 Ekim gram, tam, cumhuriyet, 22 ayar bilezik ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar?

CANLI ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ!

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SON DAKİKA: Kapalıçarşı'dan güncel ve canlı altın fiyatları! 22 Ekim gram, tam, cumhuriyet, 22 ayar bilezik ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar?
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