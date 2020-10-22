Bakan Kurum: Saraçoğlu'nda tek bir ağacın zarar görmesine izin vermiyoruz

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Çankaya'da bulunan ve 2'nci Dünya Savaşı'nın sonlarında inşa edilen mahallede düzenlenen, 'Saraçoğlu Mahallesi Koruma Yenileme ve Yaşatma Projesi' tanıtım toplantısına katıldı. Bakan Kurum, Altındağ'da tarihi, kültürü öne çıkaracak çok önemli bir yenileme projesini hayata geçirdiklerini belirtti. Bakan Kurum, "Ankara Kalesi çevresinden başlayarak, Hergelen Meydanı, Ulus'taki Yahudi Mahallesi'ni de içine alan bir proje. Altındağ belediye binamızı da kaldırıp Dışkapı'ya taşıyacağız. Burayı da bir meydan altında otopark ve tarihi biraların restorasyonları yapılacak şekliyle tasarladık" dedi.

'ÇEVRE VE DOĞA MERKEZLİ BİR YAKLAŞIMLA ELE ALIYORUZ'

Bakan Kurum, yenileme, koruma ve yaşatma projesi olan Saraçoğlu Projesi ile Ankara'nın merkezine; havuzu, parkları ve anıt ağaçlarıyla, özgün mimariyi koruyarak yemyeşil bir yaşam alanı kazandırdıklarını söyledi. Bakan Kurum, "Saraçoğlu Projesini tamamen çevre ve doğa merkezli bir yaklaşımla ele alıyoruz. Saraçoğlu'nun tarihi dokusunu oluşturan buradaki 44 tescilli yapıyı restore ederek, muhafaza ediyoruz. Bu süreci de Kültür Varlıkları Koruma Kurulu'nun, hocalarımızın, mimarlarımızın, mühendislerimizin onayıyla yürütüyoruz. Tamamen kapsayıcı, paylaşımcı bir yaklaşımla yeri geldiğinde belediyemizle istişare ederek, yeri geldiğinde üniversitedeki hocamızla istişare ederek, yeri geldiğinde vatandaşlarımızın talebini alarak yürütmekteyiz" dedi.

'TEK AĞAÇ KESİLMEYECEK'

Bakan Kurum, mazisi yarım asrı aşan anıt ağaçların da tespitini yaptıklarını vurgulayarak, "Bu alan içerisindeki tüm tescilli ağaçları korumak suretiyle geleceğe taşıyoruz. Tek bir ağacın bile zarar görmesine izin vermiyoruz. Bütün tescilli yapı ve anıt ağaçlarımızı özenle koruyarak; bu güzel mahallenin yeşiliyle, güzelliğiyle Ankara'ya nefes aldıracak bir mahalle olarak kalmasını sağlıyoruz" ifadesini kullandı.

'SOSYAL SORUMLULUK BİLİNCİYLE HAREKET EDİYORUZ'

Bakan Kurum, Saraçoğlu Mahallesi'nin 81 bin metrekare alan üzerinde, bitişik nizamda üretilen farklı tiplerde yapılardan oluştuğunu belirterek, konutların dışının; geniş saçaklar, cumbaya öykünen cephe çıkmalarıyla, balkon korkuluklarıyla 'geleneksel Türk evi'nin modern bir yorumu olarak tasarlandığını ifade etti. Bakan Kurum, bakanlık olarak işe, bu bölgenin depremsellik durumunu analiz eden statik raporları hazırlayarak başladıklarını belirterek, "Bu bölgede toplam 44 blok, 437 bağımsız bölüm bulunuyor. Yeni projeyle tescilli 44 bloğun tamamını koruyoruz. İçerisinde; 120 konut, 92 ticaret, 212 ofis ve otel yapısı olacak şekilde 429 bağımsız bölüm olarak yeniliyoruz. Yapıların karakteristik ve mimari özelliklerine göre alanda 3 ayrı etap belirledik, tüm etapları eş zamanlı olarak yapacağız. Projemizin ilk etabında; içerisinde 16 dükkan, 124 ofis ve otel olacak şekilde yeniliyoruz. İkinci etapta; ilk planında görülen eski dere yatağını canlandırıyoruz. Biyolojik gölet olarak Ankara'nın hizmetine sunuyoruz. Bu etapta 70 dükkan ve 88 ofis olacak şekilde yeniliyoruz. Üçüncü etapta ise, içerisinde 120 konut ve 6 dükkan olacak şekilde bir yenileme çalışması yapıyoruz. Saraçoğlu'nda; bir yapı projesi değil, bir sosyal sorumluluk projesi bilinciyle hareket ediyoruz" ifadelerini kullandı.

'270 MİLLET BAHÇESİ YAPIYORUZ'

Ankara'da bir taraftan inşa ettikleri 91 bin konutun yanında dar gelirli vatandaşlar için 12 bin 500 sosyal konutun yükseldiğini kaydeden Bakan Kurum, millet bahçelerine de değindi. Kurum, "77 ilimizde toplam büyüklüğü 50 milyon metrekareyi bulan 270 millet bahçesi yapıyoruz. Amacımız kişi başına düşen yeşil alan miktarımızı 8 metrekareden 15 metrekareye çıkarmak. Şu ana kadar; 35 millet bahçemizi açtık, kalanları tüm hızıyla devam ediyor. Ankara'da da toplam büyüklüğü 3 milyon metrekareyi aşan 17 millet bahçesi yapıyoruz. Cebeci'de yaklaşık 60 bin metrekarelik alan içerisinde TOKİ'nin ihale ettiği, 1 ay içerisinde imalatlarına başlayacağımız ve önümüzdeki yıl vatandaşlarımıza teslim edeceğimiz stadımızın bulunduğu alanı yıkıyor, önemli bir projeyi yürütüyoruz" diye konuştu.