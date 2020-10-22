SON DAKİKA: Altın fiyatlarında sürpriz hareketlilik! 23 Ekim 2020 canlı ve güncel 22 ayar bilezik, çeyrek, yarım, tam ve gram altın fiyatları bugün ne kadar?

23 Ekim 2020 güncel ve canlı altın fiyatları, piyasaların son işlem işlem gününe de son dakika hareketliliği ile başladı. Gram altının fiyatı bugün 487 TL seviyesinden değer görüyor. Kovid-19 nedeni ile altın fiyatları son yılların en yüksek rakamlarını görmüştü. Son aylarda yüksek olan gram ve çeyrek altın fiyatı, geçtiğimiz dönemde rekor tazelemişti. Fiyatlar anbean değişiklik gösterdiği için canlı rakamları 'A Para Altın' sayfamızdan takip edebilirsiniz.

GRAM ALTININ FİYATI BUGÜN NE KADAR?

Hâl böyle olunca, '22 ayar bilezik, çeyrek, yarım, cumhuriyet ve gram altın fiyatı bugün ne kadar oldu?' sorusunun cevabı canlı olarak takip ediliyor. Öyle ki, uzman yorumları ile beraber alış satış fiyatlarının Ekim sonlarına doğru kaç TL'den işlem göreceği yatırımcılar ve almayı düşünenler için önemli bir konu olarak öne çıkıyor.

GRAM, YARIM, ATA VE ÇEYREK ALTIN FİYATI BUGÜN NE KADAR, KAÇ PARA?

Haberimizden, 23 Ekim 2020 Cuma gününe ilişkin güncel, canlı ve son dakika altın fiyatları bilgisini edinebilir, A Para sayfasından alış satış detayı ile güncel takip işleminizi yapabilirsiniz.