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Haberler Ekonomi Haberleri Son Dakika Haberi: Altın fiyatları hareketlendi! 22 Ekim Gram, Cumhuriyet, 22 ayar bilezik ve çeyrek altın fiyatı ne kadar, kaç TL?

Haberi: Altın fiyatları hareketlendi! 22 Ekim Gram, Cumhuriyet, ve fiyatı ne kadar, kaç TL?

’dan altın fiyatları ile ilgili gelen haberleri, anlık değişimler küçük ve büyük ölçekli yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Ağustos ayında zirve rakamlarını gören altın, sonrasında daha stabil bir hal almıştı. Yatırımlarını bu yönde gerçekleştiren vatandaşlar ise, gün içerisinde güncel ve canlı altın fiyatlarına bakmadan kuyumcuların yolunu tutmuyor. Peki, altın fiyatları 22 Ekim bugün ne kadar? İşte Kapalıçarşı’dan gelen güncel fiyatlar eşliğinde gram, tam, yarım, cumhuriyet, ata, ve fiyatları…

Giriş Tarihi: 22.10.2020 08:51 Son Güncelleme: 22.10.2020 08:51 ABONE OL
Kapalıçarşı'dan son dakika güncel ve canlı altın fiyatları: Gram, cumhuriyet, ata, 22 ayar bilezik ve çeyrek altın fiyatları 21 Ekim bugün ne kadar?

'dan güncel ve canlı altın fiyatları : Altın fiyatlarının haftanın üçüncü işlem günündeki hareketliliği yatırımlarını bu yönde gerçekleştiren vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Koronavirüs salgını kaynaklı olarak Ağustos ayında zirve rakamlarını gören altın, daha sonra stabil bir hal almıştı. Özellikle çeyrek altında yaşanan yükseliş, altının gram fiyatına olan ilgi ve alakayı arttırdı. Peki, altın fiyatları haftanın üçüncü işlem gününde ne kadar? İşte , gram, tam, cumhuriyet ve fiyatları bugün ne kadar?

ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR? (22 EKİM PERŞEMBE 2020)

Altın fiyatları ile ilgili güncel bilgileri, anlık değişimleri haberimizin içerisinden takip edebilir, '22 ayar bilezik, çeyrek, yarım, cumhuriyet ve gram altın fiyatı bugün ne kadar oldu?' sorusunun cevabını bulabilirsiniz…

Kapalıçarşı'dan son dakika güncel ve canlı altın fiyatları: Gram, cumhuriyet, ata, 22 ayar bilezik ve çeyrek altın fiyatları 21 Ekim bugün ne kadar?

ATA ALTIN

Alış: 3.207,10

Satış: 3.233,10

CUMHURİYET ALTIN

Alış: 3.213,00

Satış: 3.261,00

CANLI ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ!

Kapalıçarşı'dan son dakika güncel ve canlı altın fiyatları: Gram, cumhuriyet, ata, 22 ayar bilezik ve çeyrek altın fiyatları 21 Ekim bugün ne kadar?

GRAM ALTIN

Alış: 483,01

Satış: 483,12

CANLI ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ!

Kapalıçarşı'dan son dakika güncel ve canlı altın fiyatları: Gram, cumhuriyet, ata, 22 ayar bilezik ve çeyrek altın fiyatları 21 Ekim bugün ne kadar?

YARIM ALTIN

Alış: 1.565,10

Satış: 1.581,60

CANLI ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ!

Kapalıçarşı'dan son dakika güncel ve canlı altın fiyatları: Gram, cumhuriyet, ata, 22 ayar bilezik ve çeyrek altın fiyatları 21 Ekim bugün ne kadar?

ÇEYREK ALTIN

Alış: 782, 60

Satış: 789,10

CANLI ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ!

Kapalıçarşı'dan son dakika güncel ve canlı altın fiyatları: Gram, cumhuriyet, ata, 22 ayar bilezik ve çeyrek altın fiyatları 21 Ekim bugün ne kadar?

TAM ALTIN

Alış: 3.084,84

Satış: 3.144,52

CANLI ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ!

22 AYAR BİLEZİK

Alış: 435,97

Satış: 452,83

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Son Dakika Haberi: Altın fiyatları hareketlendi! 22 Ekim Gram, Cumhuriyet, 22 ayar bilezik ve çeyrek altın fiyatı ne kadar, kaç TL?
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